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https://sputnik-georgia.ru/20230603/vystavka-avtorskoy-kukly-otkrylas-v-tbilisi-278255003.html
Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси
Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси
В рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T22:34+0400
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культура
грузия
новости
тбилиси
куклы
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выставка авторских кукол от более сорока местных мастеров открылась в столице Грузии, сообщают организаторы. Экспозиция проходит в Bagrationi Hall (пр. Сараджишвили, 12) с 3 по 13 июня. Посещение выставки свободное.Ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя в следующих номинациях: Отмечается, что вместе с работами грузинских кукольников посетители могут увидеть работы художников из Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, тбилиси, куклы
культура, грузия, новости, тбилиси, куклы

Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси

22:34 03.06.2023
© photo: courtesy of Mikhail ZaykovКуклы
Куклы - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© photo: courtesy of Mikhail Zaykov
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В рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выставка авторских кукол от более сорока местных мастеров открылась в столице Грузии, сообщают организаторы.
Экспозиция проходит в Bagrationi Hall (пр. Сараджишвили, 12) с 3 по 13 июня. Посещение выставки свободное.

"Авторские куклы сегодня хранятся в музеях мира, частных коллекциях, выставляются в галереях. Ценность произведений искусства определяется идеей, а также техническим и художественным воплощение замысла", – говорится в сообщении организаторов.

Ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя в следующих номинациях:
Лучшая идея
Лучшая одежда
Кукла как арт-объект.
Отмечается, что вместе с работами грузинских кукольников посетители могут увидеть работы художников из Украины.
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