https://sputnik-georgia.ru/20230603/vystavka-avtorskoy-kukly-otkrylas-v-tbilisi-278255003.html

Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси

Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси

В рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя 03.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выставка авторских кукол от более сорока местных мастеров открылась в столице Грузии, сообщают организаторы. Экспозиция проходит в Bagrationi Hall (пр. Сараджишвили, 12) с 3 по 13 июня. Посещение выставки свободное.Ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя в следующих номинациях: Отмечается, что вместе с работами грузинских кукольников посетители могут увидеть работы художников из Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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