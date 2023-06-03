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Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси
Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси
В рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T22:34+0400
2023-06-03T22:34+0400
2023-06-03T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выставка авторских кукол от более сорока местных мастеров открылась в столице Грузии, сообщают организаторы. Экспозиция проходит в Bagrationi Hall (пр. Сараджишвили, 12) с 3 по 13 июня. Посещение выставки свободное.Ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя в следующих номинациях: Отмечается, что вместе с работами грузинских кукольников посетители могут увидеть работы художников из Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, куклы
культура, грузия, новости, тбилиси, куклы
Выставка авторской куклы открылась в Тбилиси
В рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выставка авторских кукол от более сорока местных мастеров открылась в столице Грузии, сообщают организаторы.
Экспозиция проходит в Bagrationi Hall (пр. Сараджишвили, 12) с 3 по 13 июня. Посещение выставки свободное.
"Авторские куклы сегодня хранятся в музеях мира, частных коллекциях, выставляются в галереях. Ценность произведений искусства определяется идеей, а также техническим и художественным воплощение замысла", – говорится в сообщении организаторов.
Ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен конкурс и объявлены три победителя в следующих номинациях:
Отмечается, что вместе с работами грузинских кукольников посетители могут увидеть работы художников из Украины.