https://sputnik-georgia.ru/20230604/erdogan-predstavil-novoe-pravitelstvo-278267622.html

Эрдоган представил новое правительство

Эрдоган представил новое правительство

Новым главой МИД Турции назначен 55-летний Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T11:53+0400

2023-06-04T11:53+0400

2023-06-04T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором почти не осталось министров из прежнего состава, включая глав МИД и Минобороны, сообщает РИА Новости.Вице-президентом Эрдоган назначил 56-летнего Джевдета Йылмаза, он возглавлял с 2020 года комитет по бюджету парламента Турции. Новым главой МИД Турции назначен 55-летний Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT).Фидан сменил на этом посту Мевлюта Чавушоглу, который был министром более 9 лет, а ныне избран депутатом от провинции Анталья, где он родился. Ранее в интервью турецким СМИ Чавушоглу заявлял, что самым сложным периодом в его карьере было убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова, когда в тот же день он прибывал с визитом в Москву.Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции >>Главой Министерства финансов стал 48-летний Алпарслан Байрактар, ранее занимавший пост заместителя министра. С 2016 по 2018 год он отвечал за международные отношения в министерстве. Он окончил Стамбульский университет, также обучался в США в Fletcher School of Law and Diplomacy.Главой МВД Турции стал губернатор провинции Стамбул 54-летний Али Ерликая, занимавший данный пост с 2019 года. Он сменил на данном посту Сулеймана Сойлу, во время предвыборной кампании неоднократно критиковавшего США и их посла. В частности, ему принадлежит высказывание о том, что Вашингтон пытается создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявлял, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа – "пешка" Штатов. Глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране.Новым министром обороны Турции назначен 68-летний Яшар Гюлер, который с июля 2018 года занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил.Единственной женщиной в кабмине стала глава Министерства по делам семьи Махинур Гёкташ: 40-летняя уроженка Бельгии более 10 лет была послом в этой стране, а с 2020 года возглавляла посольство Турции в Алжире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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