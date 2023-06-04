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Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турции

Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турции

После инаугурации высокопоставленные гости были приглашены президентом Эрдоганом на ужин во дворец Чанкая 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба администрации главы правительства. Церемония инаугурации прошла в Анкаре во дворце президента. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гостям с речью. После инаугурации высокопоставленные гости были приглашены президентом Эрдоганом на ужин во дворец Чанкая. По его словам, Грузия с нетерпением ждем дальнейшего укрепления существующего стратегического партнерства между двумя странами.На церемонии инаугурации присутствовали представители около 100 стран, среди них главы государств, премьер-министры, а также делегации высокого уровня и представители международных организаций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок правления – он набрал более 52% голосов избирателей. Окончательные результаты второго тура президентских выборов огласил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер 1 июня. Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции >>Второй тур выборов главы Турции прошел 28 мая. На финишной прямой с Эрдоганом соревновался его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллиона поддержали Эрдогана, а Кылычдароглу – 25,4 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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