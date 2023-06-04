https://sputnik-georgia.ru/20230604/garibashvili-prisutstvoval-na-inauguratsii-prezidenta-turtsii-278261275.html
Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турции
Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турции
После инаугурации высокопоставленные гости были приглашены президентом Эрдоганом на ужин во дворец Чанкая 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T10:48+0400
2023-06-04T10:48+0400
2023-06-04T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба администрации главы правительства. Церемония инаугурации прошла в Анкаре во дворце президента. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гостям с речью. После инаугурации высокопоставленные гости были приглашены президентом Эрдоганом на ужин во дворец Чанкая. По его словам, Грузия с нетерпением ждем дальнейшего укрепления существующего стратегического партнерства между двумя странами.На церемонии инаугурации присутствовали представители около 100 стран, среди них главы государств, премьер-министры, а также делегации высокого уровня и представители международных организаций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок правления – он набрал более 52% голосов избирателей. Окончательные результаты второго тура президентских выборов огласил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер 1 июня. Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции >>Второй тур выборов главы Турции прошел 28 мая. На финишной прямой с Эрдоганом соревновался его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллиона поддержали Эрдогана, а Кылычдароглу – 25,4 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, грузия, турция, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган
Гарибашвили присутствовал на инаугурации президента Турции
10:48 04.06.2023 (обновлено: 10:52 04.06.2023)
После инаугурации высокопоставленные гости были приглашены президентом Эрдоганом на ужин во дворец Чанкая
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба администрации главы правительства.
Церемония инаугурации прошла в Анкаре во дворце президента. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гостям с речью.
После инаугурации высокопоставленные гости были приглашены президентом Эрдоганом на ужин во дворец Чанкая.
"Поздравляем Реджепа Тайипа Эрдогана. Желаем ему мирной, стабильной и успешной работы в качестве лидера дружественного нам народа", – написал в Twitter премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, Грузия с нетерпением ждем дальнейшего укрепления существующего стратегического партнерства между двумя странами.
На церемонии инаугурации присутствовали представители около 100 стран, среди них главы государств, премьер-министры, а также делегации высокого уровня и представители международных организаций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок правления – он набрал более 52% голосов избирателей. Окончательные результаты второго тура президентских выборов огласил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер 1 июня.
Второй тур выборов главы Турции прошел 28 мая. На финишной прямой с Эрдоганом соревновался его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллиона поддержали Эрдогана, а Кылычдароглу – 25,4 миллиона.