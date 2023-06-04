https://sputnik-georgia.ru/20230604/gruzinskiy-fekhtovalschik-stal-pobeditelem-klubnogo-chempionata-frantsii-278273587.html

Грузинский фехтовальщик стал победителем клубного чемпионата Франции

Грузинский фехтовальщик стал победителем клубного чемпионата Франции

Клуб "Орлеан" стал чемпионом престижного турнира во Франции, а грузинский фехтовальщик отпраздновал очередную победу в сезоне 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T23:21+0400

2023-06-04T23:21+0400

2023-06-04T23:33+0400

спорт

новости

грузия

сандро базадзе

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23194/36/231943641_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c8178653d08af80adbb07862d0529356.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский клуб "Орлеан" во главе с грузинским саблистом Сандро Базадзе выиграл командный чемпионат среди фехтовальщиков во французском городе Шалон-ан-Шампань, сообщает Федерация фехтования Грузии. Помимо Сандро Базадзе в команде Кристиана Бауэра выступали именитые французские фехтовальщики – Болад Аппи, Жан-Филипп Патрис и Себастьян Патрис. Клуб "Орлеан" стал чемпионом престижного турнира во Франции, а грузинский фехтовальщик отпраздновал очередную победу в сезоне. Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге >>Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших. Теперь к его победам добавился и командный трофей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, сандро базадзе, франция