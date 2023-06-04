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Грузинский фехтовальщик стал победителем клубного чемпионата Франции
Грузинский фехтовальщик стал победителем клубного чемпионата Франции
Клуб "Орлеан" стал чемпионом престижного турнира во Франции, а грузинский фехтовальщик отпраздновал очередную победу в сезоне 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T23:21+0400
2023-06-04T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский клуб "Орлеан" во главе с грузинским саблистом Сандро Базадзе выиграл командный чемпионат среди фехтовальщиков во французском городе Шалон-ан-Шампань, сообщает Федерация фехтования Грузии. Помимо Сандро Базадзе в команде Кристиана Бауэра выступали именитые французские фехтовальщики – Болад Аппи, Жан-Филипп Патрис и Себастьян Патрис. Клуб "Орлеан" стал чемпионом престижного турнира во Франции, а грузинский фехтовальщик отпраздновал очередную победу в сезоне. Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге >>Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших. Теперь к его победам добавился и командный трофей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе, франция
спорт, новости, грузия, сандро базадзе, франция
Грузинский фехтовальщик стал победителем клубного чемпионата Франции
23:21 04.06.2023 (обновлено: 23:33 04.06.2023)
Клуб "Орлеан" стал чемпионом престижного турнира во Франции, а грузинский фехтовальщик отпраздновал очередную победу в сезоне
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский клуб "Орлеан" во главе с грузинским саблистом Сандро Базадзе выиграл командный чемпионат среди фехтовальщиков во французском городе Шалон-ан-Шампань, сообщает Федерация фехтования Грузии.
Помимо Сандро Базадзе в команде Кристиана Бауэра выступали именитые французские фехтовальщики – Болад Аппи, Жан-Филипп Патрис и Себастьян Патрис.
Клуб "Орлеан" стал чемпионом престижного турнира во Франции, а грузинский фехтовальщик отпраздновал очередную победу в сезоне.
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших. Теперь к его победам добавился и командный трофей.