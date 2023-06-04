https://sputnik-georgia.ru/20230604/obvnyaemyy-v-ubyistve-brata-zhitel-adzharii-budet-zhdat-suda-v-tyurme-278270790.html
Обвиняемый в убийстве брата житель Аджарии будет ждать суда в тюрьме
Обвиняемый в убийстве брата житель Аджарии будет ждать суда в тюрьме
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T17:09+0400
2023-06-04T17:09+0400
2023-06-04T17:31+0400
грузия
новости
происшествия
аджария
батумский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252429577_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_60b49dc49f151f24ed655afad479d127.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил в предварительном заключении обвиняемого в убийстве брата жителя Аджарии Рамаза Лортканидзе, сообщает местный телеканал "TV 25". Инцидент произошел утром 2 июня в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарии. Как установило следствие, 35-летний задержанный в своем доме во время ссоры убил выстрелом из ружья родного брата и скрылся с места происшествия. Судья Нино Менгашвили полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры. Защита требовала внесения залога за обвиняемого в размере 10 тысяч лари. Убийство в Аджарии: брату убитого предъявили обвинения >>Задержанного обвиняют в "умышленном убийстве члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252429577_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_26c23cf37ad5813dc4e62d7a66736b1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, аджария, батумский городской суд
грузия, новости, происшествия, аджария, батумский городской суд
Обвиняемый в убийстве брата житель Аджарии будет ждать суда в тюрьме
17:09 04.06.2023 (обновлено: 17:31 04.06.2023)
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил в предварительном заключении обвиняемого в убийстве брата жителя Аджарии Рамаза Лортканидзе, сообщает местный телеканал "TV 25".
Инцидент произошел утром 2 июня в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарии. Как установило следствие, 35-летний задержанный в своем доме во время ссоры убил выстрелом из ружья родного брата и скрылся с места происшествия.
Судья Нино Менгашвили полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры. Защита требовала внесения залога за обвиняемого в размере 10 тысяч лари.
Задержанного обвиняют в "умышленном убийстве члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.