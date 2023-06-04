https://sputnik-georgia.ru/20230604/obvnyaemyy-v-ubyistve-brata-zhitel-adzharii-budet-zhdat-suda-v-tyurme-278270790.html

Обвиняемый в убийстве брата житель Аджарии будет ждать суда в тюрьме

Обвиняемый в убийстве брата житель Аджарии будет ждать суда в тюрьме

Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T17:09+0400

2023-06-04T17:09+0400

2023-06-04T17:31+0400

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аджария

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил в предварительном заключении обвиняемого в убийстве брата жителя Аджарии Рамаза Лортканидзе, сообщает местный телеканал "TV 25". Инцидент произошел утром 2 июня в селе Кибе Хелвачаурского района Аджарии. Как установило следствие, 35-летний задержанный в своем доме во время ссоры убил выстрелом из ружья родного брата и скрылся с места происшествия. Судья Нино Менгашвили полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры. Защита требовала внесения залога за обвиняемого в размере 10 тысяч лари. Убийство в Аджарии: брату убитого предъявили обвинения >>Задержанного обвиняют в "умышленном убийстве члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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