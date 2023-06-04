https://sputnik-georgia.ru/20230604/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-gruzii-na-chempionat-evropy-do-21-goda-278241054.html

Объявлен расширенный состав сборной Грузии на чемпионат Европы до 21 года

Объявлен расширенный состав сборной Грузии на чемпионат Европы до 21 года

Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу до 21 года Рамаз Сванадзе назвал расширенный состав команды на предстоящий чемпионат Европы среди юношей до 21 года U 21, в который попали футболисты основной сборной – Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Микаутадзе и Георгий Мамардашвили. Всего список состоит из 35 игроков, а окончательную заявку из 23 футболистов главный тренер молодежной сборной представит 16 июня, за 5 дней до первого матча против команды Португалии. При этом основную сборную Грузии 17 и 20 июня ждут гостевые матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 с командами Кипра и Шотландии. Те футболисты, которые сыграют за взрослую сборную и заявлены в составе молодежной команды, присоединятся к подопечным Рамаза Сванадзе 22 июня. Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Куталадзе ("Динамо" Тбилиси), Леван Тандилашвили ("Телави") и Нодар Каличава ("Самгурали"). Защитники: Цотне Капанадзе, Ива Гелашвили, Джемаль-Георгий Джинджолава (все – "Сабуртало"), Георгий Гохолеишвили ("Шахтер" Донецк, Украина), Сандро Каландадзе, Саба Хвадагиани, Георгий Майсурадзе (все – "Динамо" Тбилиси), Мате Абуладзе ("Самтредиа"), Ираклий Азаров ("Црвена Звезда", Сербия) и Саба Сазонов ("Динамо" Москва, Россия). Полузащитники: Габриэль Сигуа, Георгий Мойгуришвили, Анзор Меквабишвили (все – "Динамо Тбилиси"), Отар Мамагеишвили, Гизи Мамагеишвили, Шота Ноникашвили (все – "Сабуртало"), Ника Хорхели, Лука Хорхели, Нодар Ломинадзе (все – "Самгурали"), Георгий Цитаишвили ("Лех Познань", Польша), Ника Гагнидзе ("Дила" Гори), Лука Гагнидзе ("Динамо" Москва, Россия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция), Георгий Ломтадзе ("Гагра") и Цотне Фацациа ("Шукура" Кобулети). Нападающие: Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Гагуа ("Реал Юнион", Испания), Георгий Микаутадзе ("Мец", Франция), Георгий Квернадзе ("Динамо" Батуми) и Ладо Чихрадзе ("Самгурали"). Молодежная сборная Грузии начнет подготовку к чемпионату Европы с 10 июня. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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