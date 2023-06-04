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Преступность в Грузии: скольких наказали?
Преступность в Грузии: скольких наказали?
Из общего числа обвиняемых 38 предъявлены обвинения в убийстве 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T09:01+0400
2023-06-04T09:01+0400
2023-06-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-апреле 2023 года, составило 7 052 человека, из них 537 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Убийство в Аджарии: брату убитого предъявили обвинения >>По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (2 483). Далее идет Аджария (1 011), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (824). Из общего числа обвиняемых: Пострадавшими от различных преступлений в январе-апреле были признаны 6 308 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 504 несовершеннолетних и 573 пенсионера. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, преступность в грузии, тбилиси, аджария, имерети, новости, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, преступность в грузии, тбилиси, аджария, имерети, новости, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Преступность в Грузии: скольких наказали?
Из общего числа обвиняемых 38 предъявлены обвинения в убийстве
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-апреле 2023 года, составило 7 052 человека, из них 537 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (2 483). Далее идет Аджария (1 011), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (824).
Из общего числа обвиняемых:
38 предъявлены обвинения в убийстве,
890 – в семейном насилии,
76 – в нанесении тяжких повреждений,
29 – в половом акте с лицом младше 16 лет,
1 086 – в преступлениях, связанных с наркотиками,
72 – за служебные преступления.
Пострадавшими от различных преступлений в январе-апреле были признаны 6 308 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 504 несовершеннолетних и 573 пенсионера.
Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.