https://sputnik-georgia.ru/20230604/v-gruzii-otmechayut-prazdnik-svyatoy-troitsy-278268700.html

В Грузии отмечают праздник Святой Троицы

В Грузии отмечают праздник Святой Троицы

Особо праздник отмечается в самом большом храме страны – Кафедральном соборе Самеба (Троица) в Тбилиси 04.06.2023, Sputnik Грузия

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грузия

религия

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общество

день святой троицы

храм святой троицы самеба

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В связи с праздником Святой Троицы, который православные в 2021 году отмечают 4 июня, праздничные богослужения пройдут во всех храмах Грузии.Особо праздник отмечается в самом большом храме страны – Кафедральном соборе Самеба (Троица) в Тбилиси.Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, его называют еще и Пятидесятницей, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.Евангелие повествует, что сионская горница, где Святой Дух сошел в виде огненных языков на апостолов, стала первым христианским храмом.Приметы на Святую Троицу 2023: что нельзя делать в праздник >>Это событие означало триединство Бога, три ипостаси Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, существующие в единстве, творят мир и освящают его Божественной благодатью.Троицу с древних времен считают днем основания Новозаветной Церкви на земле. Именно в этот день Святой Дух наделил особой силой апостолов, чтобы ученики Иисуса смогли проповедовать Евангелие во всем мире и донести до каждого весть о Христе как о Спасителе всего человечества.Праздник в честь Троицы установили апостолы, но в церковный календарь торжество внесли в конце IV века, после признания догмата о Божественном триединстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, религия , новости, общество, день святой троицы, храм святой троицы самеба