https://sputnik-georgia.ru/20230602/primety-na-svyatuyu-troitsu-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-278235327.html

Приметы на Святую Троицу 2023: что нельзя делать в праздник

Приметы на Святую Троицу 2023: что нельзя делать в праздник

Православные 4 июня отметят один из главных церковных праздников – Святую Троицу, или Пятидесятницу 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T21:47+0400

2023-06-02T21:47+0400

2023-06-02T21:47+0400

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Праздник, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы, христиане отмечают на 50-й день после Пасхи. Что нельзя делать на Святую Троицу: о народных приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Святую Троицу делать тяжелую работу нельзя – в праздник желательно пойти в церковь на службу и помолиться. Однако нельзя просить чего-либо у Господа. Нельзя в день Святой Троицы в доме делать уборку, печь и заниматься рукоделием – все хозяйственные дела нужно завершить до наступления праздника. По народным приметам нельзя на Святую Троицу стричься и красить волосы – можно навредить здоровью. В церковный праздник нельзя устраивать шумные застолья, предаваться пьянству и чревоугодию. На Святую Троицу нельзя завидовать, сплетничать, ругаться и сквернословить. Венчаться на Святую Троицу нельзя, однако свататься в этот день – хорошая примета, она обещает будущим супругам счастливую жизнь, полную любви и взаимопонимания. Нельзя в церковный праздник ходить в лес и купаться в водоемах – по народным приметам мавки и русалки могут человека заманить и погубить. Приметы праздника Незамужние девушки на Святую Троицу обычно гадали – плели венки и бросали их под песни в воду. И, если веночки сходились, по приметам девушка уже в этом году выходила замуж. По народным приметам, если на Святую Троицу умыться утренней росой, можно надолго сохранить свежесть и красоту. Много примет на Святую Троицу связано и с погодой. Так, например, тот, кто увидит радугу в праздник, весь будущий год будет здоровым и успешным. Хорошая примета дождь на Святую Троицу – она предсказывает теплое лето и богатый урожай зерновых и грибов. Есть примета, что желания того, кто попадет в праздник под дождь, обязательно исполнятся. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230509/kakogo-chisla-prazdnuyut-svyatuyu-troitsu-v-2023-tserkovnyy-kalendar-277511157.html

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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