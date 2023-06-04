https://sputnik-georgia.ru/20230604/vrach-skonchalsya-ot-kongo-krymskoy-likhoradki-na-yuge-gruzii-278267805.html

Врач скончался от конго-крымской лихорадки на юге Грузии

Врач скончался от конго-крымской лихорадки на юге Грузии

Врач поздно обратился в клинику и его не удалось спасти 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T12:25+0400

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грузия

новости

происшествия

национальный центр по контролю заболеваний

конго-крымская лихорадка

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Сельский врач скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки в Ахалцихском районе Самцхе-Джавахети, сообщает региональное СМИ "Самхретис карибдже" ("Южные ворота"). По сообщению Национального центра по контролю заболеваний Самцхе-Джавахети, врач поздно обратился в клинику и его не удалось спасти. Мужчине было около 60 лет. Он работал семейным врачом в селе Цкалтбила. Мужчину сначала перевели в Ахалцихскую специализированную больницу, а затем в Тбилисскую инфекционную больницу. Конго-крымская геморрагическая лихорадка была подтверждена лабораторно. По данным на 3 июня, в этом году в Самцхе-Джавахети конго-крымской лихорадкой заболели восемь человек. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. В Грузии конго-крымская лихорадка появилась в 2009 году. В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, национальный центр по контролю заболеваний, конго-крымская лихорадка