https://sputnik-georgia.ru/20230519/borbu-s-kongo-krymskoy-likhoradkoy-vedut-v-gruzii-277838011.html

Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии

Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии

Специалисты призывают население быть внимательным с ранней весны до осени, клещ активизируется в теплое и жаркое время года 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T16:01+0400

2023-05-19T16:01+0400

2023-05-19T16:02+0400

грузия

общество

новости

самцхе-джавахети

конго-крымская лихорадка

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ветеринары обрабатывают крупный рогатый скот специальными дезинфицирующими препаратами против конго-крымской геморрагической лихорадки в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия. Обработку скота в Самцхе-Джавахети начали после того, как в Агентство поступили сообщения об инфицировании нескольких человек конго-крымской лихорадкой. Этот регион считается очагом распространения этого инфекционного заболевания. Обработка скота осуществляется в селах Адигенского, Ахалцихского и Аспиндзского муниципалитетов (Накурдеви, Толо, Мусхи). На данный момент обработано 1 120 голов крупного рогатого скота. Шесть пациентов в неделю – в Грузии растут случаи Конго-крымской лихорадки >>Специалисты призывают население быть внимательным с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу. Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Фермеров в Грузии учат бороться с распространением Конго-крымской лихорадки >>В Грузии конго-крымская лихорадка появилась в 2009 году. В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считаются Самцхе-Джавахети и Шида Картли, в частности, Хашурский район.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, самцхе-джавахети, конго-крымская лихорадка, национальное агентство продовольствия грузии