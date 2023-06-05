https://sputnik-georgia.ru/20230605/bolee-polmilliona-grazhdan-gruzii-poboroli-bednost---premer-278307626.html
Более полумиллиона граждан Грузии побороли бедность – премьер
Более полумиллиона граждан Грузии побороли бедность – премьер
В первом квартале текущего года количество рабочих мест увеличилось на 42 тысячи и составило 716 тысяч, заявил премьер 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T23:52+0400
2023-06-05T23:52+0400
2023-06-06T00:00+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
безработица
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_922ffdf60a024314b06c0b7ea1f79dfc.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Число жителей Грузии, проживающих за чертой бедности, сократилось вдвое по сравнению с 2012 годом, с тех пор бедность побороли почти более полумиллиона человек, заявил премьер-министр Ираклия Гарибашвили на заседании правительства. Уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2021 года снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны. По его словам, уровень бедности достиг 15,6%, что по-прежнему является большой проблемой, но это исторический минимум. "Для сравнения: уровень безработицы в 2010 году составлял 27%, а сейчас снизилось до 17%. Такой прогресс за 10 лет. Уровень бедности был, если не ошибаюсь, 37-38% в 2010, 2011, 2012 годах, так что все, о чем мы говорим, это не просто слова, это все подкреплено фактами", – сказал он. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 18%. В Грузии самая низкая безработица за последние 20 лет – данные Всемирного банка >>Как заявил премьер, в первом квартале текущего года количество рабочих мест увеличилось на 42 тысячи и составило 716 тысяч. "Что является рекордным показателем занятых в бизнес-секторе в первом квартале", – сказал он. По его словам, еще в 2020 году в первом квартале, когда пандемия еще не была отражена на сфере занятости, показатель был достаточно высоким, рабочих мест стало больше на 31 тысячу. Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих. Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_59164ede48d19bcb654db0aeb40cd98e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, безработица, статистика
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, безработица, статистика
Более полумиллиона граждан Грузии побороли бедность – премьер
23:52 05.06.2023 (обновлено: 00:00 06.06.2023)
В первом квартале текущего года количество рабочих мест увеличилось на 42 тысячи и составило 716 тысяч, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Число жителей Грузии, проживающих за чертой бедности, сократилось вдвое по сравнению с 2012 годом, с тех пор бедность побороли почти более полумиллиона человек, заявил премьер-министр Ираклия Гарибашвили на заседании правительства.
Уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2021 года снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны.
"1,1 миллиона человек были за чертой бедности в 2012 году, когда мы пришли к власти, этот показатель сократился вдвое", – сказал премьер.
По его словам, уровень бедности достиг 15,6%, что по-прежнему является большой проблемой, но это исторический минимум.
"Для сравнения: уровень безработицы в 2010 году составлял 27%, а сейчас снизилось до 17%. Такой прогресс за 10 лет. Уровень бедности был, если не ошибаюсь, 37-38% в 2010, 2011, 2012 годах, так что все, о чем мы говорим, это не просто слова, это все подкреплено фактами", – сказал он.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 18%.
Как заявил премьер, в первом квартале текущего года количество рабочих мест увеличилось на 42 тысячи и составило 716 тысяч.
"Что является рекордным показателем занятых в бизнес-секторе в первом квартале", – сказал он.
По его словам, еще в 2020 году в первом квартале, когда пандемия еще не была отражена на сфере занятости, показатель был достаточно высоким, рабочих мест стало больше на 31 тысячу.
"Теперь, всего пару лет спустя, у нас есть прирост занятости в первом квартале на 42 тысячи, так что это очень хорошие новости", – заявил Гарибашвили.
Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих.
Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.