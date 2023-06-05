https://sputnik-georgia.ru/20230605/bolee-polmilliona-grazhdan-gruzii-poboroli-bednost---premer-278307626.html

Более полумиллиона граждан Грузии побороли бедность – премьер

Более полумиллиона граждан Грузии побороли бедность – премьер

В первом квартале текущего года количество рабочих мест увеличилось на 42 тысячи и составило 716 тысяч, заявил премьер 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T23:52+0400

2023-06-05T23:52+0400

2023-06-06T00:00+0400

грузия

новости

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ираклий гарибашвили

безработица

статистика

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Число жителей Грузии, проживающих за чертой бедности, сократилось вдвое по сравнению с 2012 годом, с тех пор бедность побороли почти более полумиллиона человек, заявил премьер-министр Ираклия Гарибашвили на заседании правительства. Уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2021 года снизился на 1,9 процентного пункта. Всего в бедности в 2022 году жили 15,6% населения страны. По его словам, уровень бедности достиг 15,6%, что по-прежнему является большой проблемой, но это исторический минимум. "Для сравнения: уровень безработицы в 2010 году составлял 27%, а сейчас снизилось до 17%. Такой прогресс за 10 лет. Уровень бедности был, если не ошибаюсь, 37-38% в 2010, 2011, 2012 годах, так что все, о чем мы говорим, это не просто слова, это все подкреплено фактами", – сказал он. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 18%. В Грузии самая низкая безработица за последние 20 лет – данные Всемирного банка >>Как заявил премьер, в первом квартале текущего года количество рабочих мест увеличилось на 42 тысячи и составило 716 тысяч. "Что является рекордным показателем занятых в бизнес-секторе в первом квартале", – сказал он. По его словам, еще в 2020 году в первом квартале, когда пандемия еще не была отражена на сфере занятости, показатель был достаточно высоким, рабочих мест стало больше на 31 тысячу. Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих. Кроме того, находящиеся за чертой бедности жители страны имеют возможность получить образование для трудоустройства и принять участие в различных программах по улучшению их качества жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, безработица, статистика