https://sputnik-georgia.ru/20230522/v-gruzii-samaya-nizkaya-bezrabotitsa-za-poslednie-20-let--dannye-vsemirnogo-banka-277918042.html

В Грузии самая низкая безработица за последние 20 лет – данные Всемирного банка

В Грузии самая низкая безработица за последние 20 лет – данные Всемирного банка

Количество безработных в Грузии за последние 10 лет, по методологии ВБ, сократилось почти в двое 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T23:38+0400

2023-05-22T23:38+0400

2023-05-22T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Безработица в Грузии по сравнению с уровнем 2021 года снизилась на 0,9 процентных пункта и в 2022 году составила 11,3%, что является самым низким показателем за последние 20 лет, говорится в материалах Всемирного банка (ВБ). Количество безработных в Грузии за последние 10 лет, по методологии ВБ, сократилось почти в двое, по сравнению с 2012 годом оно уменьшилось на 46%. По данным Всемирного банка, уровень безработицы в Грузии в 2012 году составлял 19,6% рабочей силы, что означает 324 тысячи безработных, а в 2022 году безработная рабочая сила составила 11,3%, или 175 тысяч человек. Безработица в Грузии – данные за 2022 год >>Данные по занятости и безработице Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" разнятся от данных Всемирного банка из-за разной методологии подсчета. По данным "Сакстата", уровень безработицы в Грузии в 2022 году составил 17,3%, то есть снизился на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2021 годом. В стране уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер >>Как заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, благодаря экономической политике правительства, а также двузначному экономическому росту в последние два года в Грузии исторически наилучший показатель как в направлении занятости, так и в направлении сокращения уровня безработицы. В первом квартале 2023 года безработица в стране сократилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 18%. За отчетный период количество безработных сократилось на 10,4 тысячи человек (3,6%) и составило 279,2 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, всемирный банк, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, безработица