https://sputnik-georgia.ru/20230605/eto-samoubiystvo--deputat-o-predlozhenie-lidera-natsdvizheniya-k-nebolshim-partiyam-gruzii-278296182.html

"Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии

"Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии

В следующий парламент попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей в Грузии 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T16:22+0400

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политика

грузия

новости

леван хабеишвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудничество с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" для преодоления 5-процентного барьера на парламентских выборах 2024 года лишь понизит рейтинг небольших партий и будет равносильно их самоубийству, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.Любой здравомыслящий член небольшой оппозиционной партии должен понимать, что они только похоронят всякую надежду на какой-либо успех на выборах, отметил Самхарадзе. Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство – депутат>>При этом депутат считает, что пока сложно прогнозировать, сможет ли "Нацдвижение" оказать конкуренцию "Грузинской мечте" на предстоящих парламентских выборах. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение