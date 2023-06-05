https://sputnik-georgia.ru/20230605/eto-samoubiystvo--deputat-o-predlozhenie-lidera-natsdvizheniya-k-nebolshim-partiyam-gruzii-278296182.html
"Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии
"Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии
В следующий парламент попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей в Грузии 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T16:22+0400
2023-06-05T16:22+0400
2023-06-05T16:24+0400
политика
грузия
новости
леван хабеишвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудничество с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" для преодоления 5-процентного барьера на парламентских выборах 2024 года лишь понизит рейтинг небольших партий и будет равносильно их самоубийству, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.Любой здравомыслящий член небольшой оппозиционной партии должен понимать, что они только похоронят всякую надежду на какой-либо успех на выборах, отметил Самхарадзе. Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство – депутат>>При этом депутат считает, что пока сложно прогнозировать, сможет ли "Нацдвижение" оказать конкуренцию "Грузинской мечте" на предстоящих парламентских выборах. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
"Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии
16:22 05.06.2023 (обновлено: 16:24 05.06.2023)
В следующий парламент попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей в Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудничество с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" для преодоления 5-процентного барьера на парламентских выборах 2024 года лишь понизит рейтинг небольших партий и будет равносильно их самоубийству, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.
Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.
"Предложение Хабеишвили для оппозиционного спектра равносильно самоубийству маленьких оппозиционных партий. Если они присоединятся к "Национальному движению" на выборах, рейтинг не то что не увеличится, а снизится", – заявил председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии.
Любой здравомыслящий член небольшой оппозиционной партии должен понимать, что они только похоронят всякую надежду на какой-либо успех на выборах, отметил Самхарадзе.
При этом депутат считает, что пока сложно прогнозировать, сможет ли "Нацдвижение" оказать конкуренцию "Грузинской мечте" на предстоящих парламентских выборах.
"До выборов остается еще больше года, поэтому никаких прогнозов мы не делаем. Однако, с учетом того состояния, в котором находятся оппоненты, если бы выборы состоялись сегодня, они бы потерпели полное поражение", – отметил Самхарадзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.