https://sputnik-georgia.ru/20230605/gruzinskoy-oppozitsii-nuzhno-koalitsionnoe-pravitelstvo---deputat-278292098.html
Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство – депутат
Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство – депутат
Депутат отметил, что в Грузии нет такой оппозиционной партии, которая в одиночку наберет 51% на выборах 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T14:28+0400
2023-06-05T14:28+0400
2023-06-05T16:22+0400
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грузинская мечта
леван хабеишвили
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство и сотрудничество с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил депутат от "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе журналистам. Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. Депутат отметил, что в Грузии нет такой оппозиционной партии, которая в одиночку наберет 51% на выборах. "Если кто-то в оппозиции говорит и создает иллюзию, что не будет сотрудничать с "Национальным движением", если кто-то собирается победить "Грузинскую мечту" так, чтобы не оформлять коалицию с "Национальным движением", такой оппозиционной силы, которая одна возьмет 51%, я не знаю, такой оппозиционной силы не существует", – сказал Манджгаладзе. Партия Гахария отказывается от сотрудничества с "Надвижением" на предстоящих выборах>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, леван хабеишвили
политика, новости, грузия, грузинская мечта, леван хабеишвили
Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство – депутат
14:28 05.06.2023 (обновлено: 16:22 05.06.2023)
Депутат отметил, что в Грузии нет такой оппозиционной партии, которая в одиночку наберет 51% на выборах
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство и сотрудничество с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил депутат от "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе журналистам.
Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.
"Я полностью согласен с заявлением Хабеишвили в связи с тем, что нам нужно коалиционное правительство. Люди должны знать, что безопасность, мир, комфорт связаны с оппозицией, но этого недостаточно, люди должны точно знать, кто приходит к власти. Поэтому пришло время оппозиции перейти к обсуждению этого вопроса", – заявил Манджгаладзе.
Депутат отметил, что в Грузии нет такой оппозиционной партии, которая в одиночку наберет 51% на выборах.
"Если кто-то в оппозиции говорит и создает иллюзию, что не будет сотрудничать с "Национальным движением", если кто-то собирается победить "Грузинскую мечту" так, чтобы не оформлять коалицию с "Национальным движением", такой оппозиционной силы, которая одна возьмет 51%, я не знаю, такой оппозиционной силы не существует", – сказал Манджгаладзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.