Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии
© photo: courtesy of press-service of Art-Geni festival / Фестиваль "Арт-Ген"
© photo: courtesy of press-service of Art-Geni festival /
Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" (Art-Geni) пройдет 20-й раз в столичном Этнографическом музее под открытым небом с 20 по 30 июля, сообщают организаторы.
На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки народных ремесел, выставки-продажи, пространства вина, пива и многое другое.
ПРОГРАММА
Фестиваль "Арт-ген"
20 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Самегрело
Ансамбли "Мусикели", "Хедва"
22:30 Финальный концерт: "Сухишвили"
Национальный балет "Сухишвили"
21 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Квемо Картли, Самцхе-Джавахети
22:30 Финальный концерт: Роби Кухианидзе и Outsider
Circus Mircus
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
22 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Шида Картли
22:30
Финальный концерт: Кахабер и ханумы
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Модельер Кахабер представляет свое шоу на Тбилисской Неделе моды
Модельер Кахабер представляет свое шоу на Тбилисской Неделе моды
23 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Мцхета-Мтианети, Гурия
Ансамбли: "Урмули", "Дидгори";
22:30
Финальный концерт
Нино Катамадзе и Insight
Папуна Шарикадзе и Хондзи
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе, фото из архива
Грузинская певица Нино Катамадзе, фото из архива
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov/
28 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Имерети, Сванети
Ансамбли: "Маспиндзели", "Ксоврелеби"
22:30
Финальный концерт: "Тамада"
© Courtesy of TamadaTamada
Tamada
© Courtesy of Tamada
29 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Рача, Аджария;
Ансамбли: "Земоуреби", "Элеса"
22:30
Финальный концерт:
"Гага Прани"
"REGGAEON"
© Courtesy of REGGAEON REGGAEON
REGGAEON
© Courtesy of REGGAEON
30 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Тушети, Кахети;
Ансамбли:
Лела Татараидзе и "Кесане"
"Иалони"
22:30
Финальный концерт:
Ниаз Диасамидзе и "33а"
© photo: 33АНиаз Диасамидзе и 33А
Ниаз Диасамидзе и 33А
© photo: 33А
На фестивале "Арте-Гени" посещение детей до 12 лет бесплатное, однако в сопровождении взрослых.
Фестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.