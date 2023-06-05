https://sputnik-georgia.ru/20230605/festival-art-geni-vnov-soberet-izvestnykh-artistov-gruzii-278247257.html

Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии

Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии

Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T07:32+0400

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культура

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фестиваль art-geni

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" (Art-Geni) пройдет 20-й раз в столичном Этнографическом музее под открытым небом с 20 по 30 июля, сообщают организаторы. На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки народных ремесел, выставки-продажи, пространства вина, пива и многое другое. ПРОГРАММА20 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт: "Сухишвили"21 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт: Роби Кухианидзе и Outsider 22 июля 20:00 – 22:00 22:30 23 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт 28 июля 20:00 – 22:00 22:30 29 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт: 30 июля 20:00 – 22:00 Ансамбли: 22:30 Финальный концерт: На фестивале "Арте-Гени" посещение детей до 12 лет бесплатное, однако в сопровождении взрослых. Фестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, фестиваль art-geni, стрит-арт в грузии, анонсы