Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230605/festival-art-geni-vnov-soberet-izvestnykh-artistov-gruzii-278247257.html
Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии
Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии
Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T07:32+0400
2023-06-05T07:32+0400
культура
грузия
новости
фестиваль art-geni
стрит-арт в грузии
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24036/41/240364190_0:20:1445:833_1920x0_80_0_0_6711495a6c4c40b5cda8a84f6a9d7110.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" (Art-Geni) пройдет 20-й раз в столичном Этнографическом музее под открытым небом с 20 по 30 июля, сообщают организаторы. На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки народных ремесел, выставки-продажи, пространства вина, пива и многое другое. ПРОГРАММА20 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт: "Сухишвили"21 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт: Роби Кухианидзе и Outsider 22 июля 20:00 – 22:00 22:30 23 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт 28 июля 20:00 – 22:00 22:30 29 июля 20:00 – 22:00 22:30 Финальный концерт: 30 июля 20:00 – 22:00 Ансамбли: 22:30 Финальный концерт: На фестивале "Арте-Гени" посещение детей до 12 лет бесплатное, однако в сопровождении взрослых. Фестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24036/41/240364190_155:0:1291:852_1920x0_80_0_0_c1229c6c72f8f5aa5bc0234189403135.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, грузия, новости, фестиваль art-geni, стрит-арт в грузии, анонсы
культура, грузия, новости, фестиваль art-geni, стрит-арт в грузии, анонсы

Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии

07:32 05.06.2023
© photo: courtesy of press-service of Art-Geni festival / Фестиваль "Арт-Ген"
Фестиваль Арт-Ген - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2023
© photo: courtesy of press-service of Art-Geni festival /
Подписаться на
НовостиTelegram
Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" (Art-Geni) пройдет 20-й раз в столичном Этнографическом музее под открытым небом с 20 по 30 июля, сообщают организаторы.
На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки народных ремесел, выставки-продажи, пространства вина, пива и многое другое.

ПРОГРАММА

© photo: Festival "Art Gene" / FBФестиваль "Арт-ген"
Фестиваль Арт-ген - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Фестиваль "Арт-ген"
© photo: Festival "Art Gene" / FB
20 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Самегрело
Ансамбли "Мусикели", "Хедва"
22:30 Финальный концерт: "Сухишвили"
© Sputnik / Alex ShlamovНациональный балет "Сухишвили"
Национальный балет Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Национальный балет "Сухишвили"
© Sputnik / Alex Shlamov
21 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Квемо Картли, Самцхе-Джавахети
22:30 Финальный концерт: Роби Кухианидзе и Outsider
Circus Mircus
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГрузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Грузинская группа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
22 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Шида Картли
22:30
Финальный концерт: Кахабер и ханумы
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Модельер Кахабер представляет свое шоу на Тбилисской Неделе моды
Модельер Кахабер представляет свое шоу на Тбилисской Неделе моды - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Модельер Кахабер представляет свое шоу на Тбилисской Неделе моды
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
23 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Мцхета-Мтианети, Гурия
Ансамбли: "Урмули", "Дидгори";
22:30
Финальный концерт
Нино Катамадзе и Insight
Папуна Шарикадзе и Хондзи
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе, фото из архива
Грузинская певица Нино Катамадзе, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Грузинская певица Нино Катамадзе, фото из архива
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
/
Перейти в фотобанк
28 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Имерети, Сванети
Ансамбли: "Маспиндзели", "Ксоврелеби"
22:30
Финальный концерт: "Тамада"
© Courtesy of TamadaTamada
Tamada - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Tamada
© Courtesy of Tamada
29 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Рача, Аджария;
Ансамбли: "Земоуреби", "Элеса"
22:30
Финальный концерт:
"Гага Прани"
"REGGAEON"
© Courtesy of REGGAEON REGGAEON
REGGAEON - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
REGGAEON
© Courtesy of REGGAEON
30 июля
20:00 – 22:00
Фольклор: Тушети, Кахети;
Ансамбли:
Лела Татараидзе и "Кесане"
"Иалони"
22:30
Финальный концерт:
Ниаз Диасамидзе и "33а"
© photo: 33АНиаз Диасамидзе и 33А
Ниаз Диасамидзе и 33А - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Ниаз Диасамидзе и 33А
© photo: 33А
На фестивале "Арте-Гени" посещение детей до 12 лет бесплатное, однако в сопровождении взрослых.
Фестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0