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Грузинский ювелирный бренд победил на престижном конкурсе в США
Грузинский ювелирный бренд победил на престижном конкурсе в США
NeverNot в своей категории соперничал с брендами с 40-летней историей 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T19:51+0400
2023-06-05T19:51+0400
2023-06-05T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский ювелирный бренд NeverNot одержал победу на престижном международном конкурсе COUTURE Design Award, который прошел в Лас-Вегасе. Премия COUTURE Design Awards – это ежегодная церемония награждения мастеров ювелирного дела за достижения в дизайне. Все работы этого престижного дизайнерского конкурса выставлены на экспозиции музейного уровня в зале Design Awards Hall. Компетентное жюри, состоящее из редакторов и дизайнеров, оценивает каждую работу по критериям, включающим дизайн, мастерство и продажи. Победители были объявлены на праздничном вечере COUTURE Design Awards.Мода вновь "переоделась" – грузинская фешн-индустрия возрождается после пандемии>>Грузинский бренд был назван лучшим в категории изделий, которые можно приобрести в пределах 10 тысяч долларов. Стоит отметить, что NeverNot был представлен с брендами, которые имеют опыт работы в индустрии более 40 лет. Владелицами NeverNot Натия Чхартишвили и Нина Джохадзе, которые и раньше работали в ювелирном бизнесе, но потом решили объединить силы и создать совместный бренд. Бренд производит украшения из золота и драгоценных камней. NeverNot базируется в Лондоне, однако продукция представлена по всему миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, сша, мода
Грузинский ювелирный бренд победил на престижном конкурсе в США
19:51 05.06.2023 (обновлено: 19:52 05.06.2023)
NeverNot в своей категории соперничал с брендами с 40-летней историей
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский ювелирный бренд NeverNot одержал победу на престижном международном конкурсе COUTURE Design Award, который прошел в Лас-Вегасе.
Премия COUTURE Design Awards – это ежегодная церемония награждения мастеров ювелирного дела за достижения в дизайне. Все работы этого престижного дизайнерского конкурса выставлены на экспозиции музейного уровня в зале Design Awards Hall.
Компетентное жюри, состоящее из редакторов и дизайнеров, оценивает каждую работу по критериям, включающим дизайн, мастерство и продажи. Победители
были объявлены на праздничном вечере COUTURE Design Awards.
Грузинский бренд был назван лучшим в категории изделий, которые можно приобрести в пределах 10 тысяч долларов. Стоит отметить, что NeverNot был представлен с брендами, которые имеют опыт работы в индустрии более 40 лет.
Владелицами NeverNot Натия Чхартишвили и Нина Джохадзе, которые и раньше работали в ювелирном бизнесе, но потом решили объединить силы и создать совместный бренд.
Бренд производит украшения из золота и драгоценных камней. NeverNot базируется в Лондоне, однако продукция представлена по всему миру.