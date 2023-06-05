https://sputnik-georgia.ru/20230605/gruzinskiy-yuvelirnyy-brend-pobedil-na-prestizhnom-konkurse-v-ssha-278301370.html

Грузинский ювелирный бренд победил на престижном конкурсе в США

Грузинский ювелирный бренд победил на престижном конкурсе в США

NeverNot в своей категории соперничал с брендами с 40-летней историей 05.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский ювелирный бренд NeverNot одержал победу на престижном международном конкурсе COUTURE Design Award, который прошел в Лас-Вегасе. Премия COUTURE Design Awards – это ежегодная церемония награждения мастеров ювелирного дела за достижения в дизайне. Все работы этого престижного дизайнерского конкурса выставлены на экспозиции музейного уровня в зале Design Awards Hall. Компетентное жюри, состоящее из редакторов и дизайнеров, оценивает каждую работу по критериям, включающим дизайн, мастерство и продажи. Победители были объявлены на праздничном вечере COUTURE Design Awards.Мода вновь "переоделась" – грузинская фешн-индустрия возрождается после пандемии>>Грузинский бренд был назван лучшим в категории изделий, которые можно приобрести в пределах 10 тысяч долларов. Стоит отметить, что NeverNot был представлен с брендами, которые имеют опыт работы в индустрии более 40 лет. Владелицами NeverNot Натия Чхартишвили и Нина Джохадзе, которые и раньше работали в ювелирном бизнесе, но потом решили объединить силы и создать совместный бренд. Бренд производит украшения из золота и драгоценных камней. NeverNot базируется в Лондоне, однако продукция представлена по всему миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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