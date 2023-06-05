https://sputnik-georgia.ru/20230605/partiya-gakhariya-otkazyvaetsya-ot-sotrudnichestva-s-nadvizheniem-na-predstoyaschikh-vyborakh-278285302.html

Партия Гахария отказывается от сотрудничества с "Надвижением" на предстоящих выборах

Партия Гахария отказывается от сотрудничества с "Надвижением" на предстоящих выборах

По словам депутата, "Национальное движение" годами помогает правящей партии "Грузинская мечта" удержаться у власти 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T13:24+0400

2023-06-05T13:24+0400

2023-06-05T13:33+0400

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леван хабеишвили

грузинская мечта

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не собирается сотрудничать с "Единым национальным движением" (ЕНД) для преодоления проходного 5-процентного барьера на предстоящих парламентских выборах, заявил один из лидеров партии, депутат Бека Лилуашвили. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что в ЕНД знают, как помочь партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство – "с нами должны говорить все". По словам депутата, "Национальное движение" годами помогает правящей партии "Грузинская мечта" удержаться у власти."Общество это прекрасно знает, и мы видели усилия "Национального движения" помочь "Грузинской мечте", – сказал Лилуашвили. В то же время, по словам депутата, партия сама решит, с кем и когда сотрудничать. Ранее представители ряда оппозиционных партий обвинили "Нацдвижение" в сговоре с "Грузинской мечтой", после того, как члены его фракции, вопреки единодушному решению оппозиции, проголосовали за кандидатов в Высший совет юстиции. Нельзя обожествлять политиков – экс-премьер Грузии>>И хотя потом эти депутаты добровольно покинули фракцию, оппозиция стала сомневаться в честной игре "Нацдвижения". Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года.В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей пришедших на выборы. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Согласно опросам общественного мнения, разрыв между ними существенный, но пока ни у одной партии нет достаточной поддержки для гарантированного большинства в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, георгий гахария, леван хабеишвили, грузинская мечта, высший совет юстиции