https://sputnik-georgia.ru/20230605/partiya-gakhariya-otkazyvaetsya-ot-sotrudnichestva-s-nadvizheniem-na-predstoyaschikh-vyborakh-278285302.html
Партия Гахария отказывается от сотрудничества с "Надвижением" на предстоящих выборах
Партия Гахария отказывается от сотрудничества с "Надвижением" на предстоящих выборах
По словам депутата, "Национальное движение" годами помогает правящей партии "Грузинская мечта" удержаться у власти 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T13:24+0400
2023-06-05T13:24+0400
2023-06-05T13:33+0400
политика
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тбилиси
георгий гахария
леван хабеишвили
грузинская мечта
высший совет юстиции
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не собирается сотрудничать с "Единым национальным движением" (ЕНД) для преодоления проходного 5-процентного барьера на предстоящих парламентских выборах, заявил один из лидеров партии, депутат Бека Лилуашвили. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что в ЕНД знают, как помочь партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство – "с нами должны говорить все". По словам депутата, "Национальное движение" годами помогает правящей партии "Грузинская мечта" удержаться у власти."Общество это прекрасно знает, и мы видели усилия "Национального движения" помочь "Грузинской мечте", – сказал Лилуашвили. В то же время, по словам депутата, партия сама решит, с кем и когда сотрудничать. Ранее представители ряда оппозиционных партий обвинили "Нацдвижение" в сговоре с "Грузинской мечтой", после того, как члены его фракции, вопреки единодушному решению оппозиции, проголосовали за кандидатов в Высший совет юстиции. Нельзя обожествлять политиков – экс-премьер Грузии>>И хотя потом эти депутаты добровольно покинули фракцию, оппозиция стала сомневаться в честной игре "Нацдвижения". Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года.В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей пришедших на выборы. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Согласно опросам общественного мнения, разрыв между ними существенный, но пока ни у одной партии нет достаточной поддержки для гарантированного большинства в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, георгий гахария, леван хабеишвили, грузинская мечта, высший совет юстиции
Партия Гахария отказывается от сотрудничества с "Надвижением" на предстоящих выборах
13:24 05.06.2023 (обновлено: 13:33 05.06.2023)
По словам депутата, "Национальное движение" годами помогает правящей партии "Грузинская мечта" удержаться у власти
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не собирается сотрудничать с "Единым национальным движением" (ЕНД) для преодоления проходного 5-процентного барьера на предстоящих парламентских выборах, заявил один из лидеров партии, депутат Бека Лилуашвили.
Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что в ЕНД знают, как помочь партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство – "с нами должны говорить все".
"Нам не нужна ничья помощь. Те, кто считает, что они не могут преодолеть 5% самостоятельно в качестве оппозиционной партии, в добрый путь. Никакого системного сотрудничества с "Национальным движением" мы не планируем", – заявил Лилуашвили.
По словам депутата, "Национальное движение" годами помогает правящей партии "Грузинская мечта" удержаться у власти.
"Общество это прекрасно знает, и мы видели усилия "Национального движения" помочь "Грузинской мечте", – сказал Лилуашвили.
В то же время, по словам депутата, партия сама решит, с кем и когда сотрудничать.
Ранее представители ряда оппозиционных партий обвинили "Нацдвижение" в сговоре с "Грузинской мечтой", после того, как члены его фракции, вопреки единодушному решению оппозиции, проголосовали за кандидатов в Высший совет юстиции.
И хотя потом эти депутаты добровольно покинули фракцию, оппозиция стала сомневаться в честной игре "Нацдвижения".
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года.В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей пришедших на выборы.
На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Согласно опросам общественного мнения, разрыв между ними существенный, но пока ни у одной партии нет достаточной поддержки для гарантированного большинства в парламенте.