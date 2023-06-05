https://sputnik-georgia.ru/20230605/gruziya-i-turkmenistan-obsudili-shagi-dlya-rosta-dvustoronney-torgovli-278303636.html
Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли
Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли
Стороны уделили особое внимание важному партнерству между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T21:51+0400
2023-06-05T21:51+0400
2023-06-05T21:51+0400
грузия
экономика
новости
туркменистан
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/05/278303422_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b5a9b503c7ce4a365063937944e1e834.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с министром торговли и экономики Туркменистана Бегенчем Гочмоллаевым шаги, необходимые для увеличения двустороннего торгового оборота между странами, в ходе встречи в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. На встрече внимание было акцентировано на тесном сотрудничестве двух стран как в политической, так и в экономической сферах. Разговор коснулся существующего потенциала в плане внешней торговли. Внимание было уделено важному партнерству между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере. Грузия и Туркменистан хотят углубить торгово-экономические отношения >>Среди обсуждаемых вопросов также было сотрудничество в сфере туризма. Выражена готовность к дальнейшему росту двусторонних турпотоков. Глава правительства поблагодарил Гочмоллаева за твердую поддержку Туркменистаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2022 году составил 186,6 миллиона долларов, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
туркменистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/05/278303422_46:0:1183:853_1920x0_80_0_0_4b485fcb5cc8128b45f99bfe5d258fde.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, туркменистан, ираклий гарибашвили
грузия, экономика, новости, туркменистан, ираклий гарибашвили
Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли
Стороны уделили особое внимание важному партнерству между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с министром торговли и экономики Туркменистана Бегенчем Гочмоллаевым шаги, необходимые для увеличения двустороннего торгового оборота между странами, в ходе встречи в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
На встрече внимание было акцентировано на тесном сотрудничестве двух стран как в политической, так и в экономической сферах. Разговор коснулся существующего потенциала в плане внешней торговли.
Внимание было уделено важному партнерству между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере.
Среди обсуждаемых вопросов также было сотрудничество в сфере туризма. Выражена готовность к дальнейшему росту двусторонних турпотоков.
Глава правительства поблагодарил Гочмоллаева за твердую поддержку Туркменистаном суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2022 году составил 186,6 миллиона долларов, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году.