https://sputnik-georgia.ru/20230605/gruziya-i-turkmenistan-obsudili-shagi-dlya-rosta-dvustoronney-torgovli-278303636.html

Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли

Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли

Стороны уделили особое внимание важному партнерству между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T21:51+0400

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2023-06-05T21:51+0400

грузия

экономика

новости

туркменистан

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с министром торговли и экономики Туркменистана Бегенчем Гочмоллаевым шаги, необходимые для увеличения двустороннего торгового оборота между странами, в ходе встречи в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. На встрече внимание было акцентировано на тесном сотрудничестве двух стран как в политической, так и в экономической сферах. Разговор коснулся существующего потенциала в плане внешней торговли. Внимание было уделено важному партнерству между Грузией и Туркменистаном в энергетической сфере. Грузия и Туркменистан хотят углубить торгово-экономические отношения >>Среди обсуждаемых вопросов также было сотрудничество в сфере туризма. Выражена готовность к дальнейшему росту двусторонних турпотоков. Глава правительства поблагодарил Гочмоллаева за твердую поддержку Туркменистаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2022 году составил 186,6 миллиона долларов, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, туркменистан, ираклий гарибашвили