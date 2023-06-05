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Грузия как авиационный хаб – Гарибашвили о планах строительства нового аэропорта
Грузия как авиационный хаб – Гарибашвили о планах строительства нового аэропорта
Выбрана территория бывшего аэродрома на военной базе Вазиани для строительство нового аэропорта 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T17:47+0400
2023-06-05T17:47+0400
2023-06-05T17:47+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Правительство Грузии работает над вопросом строительства современного, нового аэропорта международного класса, который превратит страну в авиационный хаб, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. По словам премьера, существующий в столице аэропорт не отвечает вызовам и амбициозным целям правительства. "У этого аэропорта есть свои минусы, ограничения, и на самом деле он не дает больших возможностей для развития. Тем более, если мы хотим реально стать авиационным хабом в регионе, этот аэропорт и его расположение, территория не дает такой возможности", – сказал он. По его словам, правительство хочет сделать ставку на долгосрочный проект, и даже выбрало территорию бывшего аэродрома Вазиани, для строительства нового аэропорта.Минфин Грузии: Тбилиси необходим новый аэропорт >> "Поэтому мы подняли этот вопрос на Экономическом совете, обсудили и пришли к выводу, что если мы хотим заботиться о стране в 20-30-50-летней и даже 100-летней перспективе, и оставить нашим будущим поколениям надлежащую инфраструктуру и исправный аэропорт, необходимо выбрать новую локацию", – сказал он. По информации премьера, до принятия окончательного решения планируется привлечь лучших проектировщиков, строителей, архитекторов для изучения изучения проекта. Премьер напомнил, что в последние годы в аэропортах Грузии наблюдается ежегодный рост пассажиропотока почти на 25%. Из аэропортов Грузии есть прямые рейсы в 58 городов мира и у нас есть регулярное воздушное сообщение с 31 страной мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, аэропорт тбилиси, вазиани
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, аэропорт тбилиси, вазиани
Грузия как авиационный хаб – Гарибашвили о планах строительства нового аэропорта
Выбрана территория бывшего аэродрома на военной базе Вазиани для строительство нового аэропорта
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Правительство Грузии работает над вопросом строительства современного, нового аэропорта международного класса, который превратит страну в авиационный хаб, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
"Это наше, я бы сказал, довольно амбициозное решение, но я думаю, что сегодня у нас есть средства, опыт, а главное – цель стать настоящим авиационным хабом в регионе. Мы неоднократно говорили, что у страны есть потенциал для этого... Это должен быть транзитно-логистический и современный пассажирский аэропорт международного класса", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, существующий в столице аэропорт не отвечает вызовам и амбициозным целям правительства.
"У этого аэропорта есть свои минусы, ограничения, и на самом деле он не дает больших возможностей для развития. Тем более, если мы хотим реально стать авиационным хабом в регионе, этот аэропорт и его расположение, территория не дает такой возможности", – сказал он.
По его словам, правительство хочет сделать ставку на долгосрочный проект, и даже выбрало территорию бывшего аэродрома Вазиани, для строительства нового аэропорта.
"Поэтому мы подняли этот вопрос на Экономическом совете, обсудили и пришли к выводу, что если мы хотим заботиться о стране в 20-30-50-летней и даже 100-летней перспективе, и оставить нашим будущим поколениям надлежащую инфраструктуру и исправный аэропорт, необходимо выбрать новую локацию", – сказал он.
По информации премьера, до принятия окончательного решения планируется привлечь лучших проектировщиков, строителей, архитекторов для изучения изучения проекта.
Премьер напомнил, что в последние годы в аэропортах Грузии наблюдается ежегодный рост пассажиропотока почти на 25%. Из аэропортов Грузии есть прямые рейсы в 58 городов мира и у нас есть регулярное воздушное сообщение с 31 страной мира.