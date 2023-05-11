https://sputnik-georgia.ru/20230511/minfin-gruzii-tbilisi-neobkhodim-novyy-aeroport-277590464.html

Минфин Грузии: Тбилиси необходим новый аэропорт

Минфин Грузии: Тбилиси необходим новый аэропорт

По словам министра финансов, действующий Тбилисский международный аэропорт приближается к максимальному параметру развития 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T20:51+0400

2023-05-11T20:51+0400

2023-05-11T20:52+0400

грузия

новости

экономика

tav georgia

тбилисский международный аэропорт

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/09/263480881_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_22d069764074807a20f9c3921da8d97e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Тбилиси необходим новый большой аэропорт, так как территория существующего аэропорта не может быть расширена, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. В 2022 году аэропорт Тбилиси обслужил три миллиона пассажиров, что на 78% больше, чем в 2021 году, тем самым он на 81% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. По его словам, в данный момент министерство работает над деталями проекта. "В этом направлении работа продолжается непосредственно над деталями и контрактом. Объективная данность, что Тбилиси нужен новый большой аэропорт, у которого будет большая пропускная способность", – сказал Хуцишвили. На данный момент между правительством Грузии существует соглашение с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми, которое ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году >>Ранее Хуцишвили заявил, что соглашение с TAV Georgia продлено не будет из-за ограничений, требуемых компанией. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и, согласно контракту, продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников.Новый международный аэропорт хотят построить около Тбилиси >>Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы. В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, министерство финансов грузии