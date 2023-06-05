Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230605/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-k-otborochnym-matcham-na-evro-2024-278275503.html
Назван состав сборной Грузии по футболу к отборочным матчам на Евро 2024
Назван состав сборной Грузии по футболу к отборочным матчам на Евро 2024
Сборная Грузии встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T08:33+0400
2023-06-05T09:09+0400
грузия
спорт
новости
вилли саньоль
футбол
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1c/276205445_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_640d8d3f13c92702e801c822216d36de.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав из 25 игроков, которые попали в заявку на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команд Кипра и Шотландии. Сборная Грузии начнет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 5 июня. Команда Саньоля встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией. Начала матчей в 22:45 по тбилисскому времени. Легионеры сборной Грузии, у которых на выходных текущей и следующей недели клубные матчи, присоединятся к сборам в Тбилиси позже. Состав сборной Грузии: Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 – 1:1. В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1c/276205445_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_42ab8096756db10b506be32a01f102a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, спорт, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
грузия, спорт, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу

Назван состав сборной Грузии по футболу к отборочным матчам на Евро 2024

08:33 05.06.2023 (обновлено: 09:09 05.06.2023)
© photo: SputnikСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2023
© photo: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Сборная Грузии встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав из 25 игроков, которые попали в заявку на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команд Кипра и Шотландии.
Сборная Грузии начнет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 5 июня. Команда Саньоля встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией. Начала матчей в 22:45 по тбилисскому времени.
Легионеры сборной Грузии, у которых на выходных текущей и следующей недели клубные матчи, присоединятся к сборам в Тбилиси позже.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан).
Защита: Отар Какабадзе ("Краков", Краков, Польша), Гурам Кашия ("Слован", Братислава, Словакия), Саба Кверквелия ("Нефтчи", Баку, Азербайджан), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Кремона, Италия), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Тегеран, Иран), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Джимми Табидзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Ираклий Азаров ("Црвена Звезда", Белград, Сербия), Георгий Гохолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина).
Полузащита: Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия) ), Саба Лобжанидзе (Карагумрук, Стамбул, Турция), Георгий Чакветадзе ("Слован", Братислава, Словакия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция)
Атака: Георгий Михаутадзе ("Мец", Франция), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Квилитая ("Апоэль", Никосия, Кипр).
Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 – 1:1.
В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0