Назван состав сборной Грузии по футболу к отборочным матчам на Евро 2024
08:33 05.06.2023 (обновлено: 09:09 05.06.2023)
© photo: SputnikСборная Грузии по футболу
© photo: Sputnik
Сборная Грузии встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав из 25 игроков, которые попали в заявку на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команд Кипра и Шотландии.
Сборная Грузии начнет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 5 июня. Команда Саньоля встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией. Начала матчей в 22:45 по тбилисскому времени.
Легионеры сборной Грузии, у которых на выходных текущей и следующей недели клубные матчи, присоединятся к сборам в Тбилиси позже.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан).
Защита: Отар Какабадзе ("Краков", Краков, Польша), Гурам Кашия ("Слован", Братислава, Словакия), Саба Кверквелия ("Нефтчи", Баку, Азербайджан), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Кремона, Италия), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Тегеран, Иран), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Джимми Табидзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Ираклий Азаров ("Црвена Звезда", Белград, Сербия), Георгий Гохолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина).
Полузащита: Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия) ), Саба Лобжанидзе (Карагумрук, Стамбул, Турция), Георгий Чакветадзе ("Слован", Братислава, Словакия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция)
Атака: Георгий Михаутадзе ("Мец", Франция), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Квилитая ("Апоэль", Никосия, Кипр).
Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 – 1:1.
В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром.