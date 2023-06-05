https://sputnik-georgia.ru/20230605/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-k-otborochnym-matcham-na-evro-2024-278275503.html

Назван состав сборной Грузии по футболу к отборочным матчам на Евро 2024

Назван состав сборной Грузии по футболу к отборочным матчам на Евро 2024

Сборная Грузии встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T08:33+0400

2023-06-05T08:33+0400

2023-06-05T09:09+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав из 25 игроков, которые попали в заявку на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команд Кипра и Шотландии. Сборная Грузии начнет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2024 5 июня. Команда Саньоля встретится с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго сыграет с Шотландией. Начала матчей в 22:45 по тбилисскому времени. Легионеры сборной Грузии, у которых на выходных текущей и следующей недели клубные матчи, присоединятся к сборам в Тбилиси позже. Состав сборной Грузии: Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 – 1:1. В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу