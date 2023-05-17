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"Нельзя обожествлять политиков" – экс-премьер Грузии
"Нельзя обожествлять политиков" – экс-премьер Грузии
Пока грузинские партии не научатся тому, что твоя победа не означает уничтожение другого, ничего не получится, считает Гахария 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T17:18+0400
2023-05-17T17:18+0400
георгий гахария
политика
грузия
новости
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михаил саакашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские избиратели должны понять, что, голосуя за кого-либо, они не должны делать из него Бога, заявил экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать 3-й результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Как заявил Георгий Гахария на встрече с членами партии, до тех пор, пока грузинские политики не осознают, что демократия – это, в первую очередь, компромисс, ничего не получится.По его словам, подобное происходило уже не раз. И когда их идол падает, они же и начинают его ненавидеть. "И с этим презрением и самопожертвованием они уничтожают и уничтожают его. Вот один в больнице, а второй – скрывается", – отметил Гахария. Ранее Гахария заявил, страна находится в плену двух враждующих между собой фигур – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Тогда Гахария отметил, что достоинства многих в 2023 году окажутся под вопросом. "Никому от этого не спрятаться", – предупредил он. Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис. Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"? &gt;&gt;Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, однако при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной. Что касается Саакашвили, он тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Глава "Грузинской мечты": ЕСПЧ подтвердил соблюдение прав Саакашвили &gt;&gt;С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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георгий гахария, политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта
георгий гахария, политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта

"Нельзя обожествлять политиков" – экс-премьер Грузии

17:18 17.05.2023
© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© press-service of George Gakharia
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Пока грузинские партии не научатся тому, что твоя победа не означает уничтожение другого, ничего не получится, считает Гахария
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские избиратели должны понять, что, голосуя за кого-либо, они не должны делать из него Бога, заявил экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.
Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать 3-й результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.
Как заявил Георгий Гахария на встрече с членами партии, до тех пор, пока грузинские политики не осознают, что демократия – это, в первую очередь, компромисс, ничего не получится.

"Пока грузинские партии не научатся тому, что твоя победа не означает уничтожение другого, пока гражданин Грузии не поймет, что если он проголосует за кого-то, то не должен делать из него Бога, ничего не будет", – сказал Гахария.

По его словам, подобное происходило уже не раз. И когда их идол падает, они же и начинают его ненавидеть. "И с этим презрением и самопожертвованием они уничтожают и уничтожают его. Вот один в больнице, а второй – скрывается", – отметил Гахария.
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Георгий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Георгий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Ранее Гахария заявил, страна находится в плену двух враждующих между собой фигур – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили.
Тогда Гахария отметил, что достоинства многих в 2023 году окажутся под вопросом. "Никому от этого не спрятаться", – предупредил он.
Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис.
Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"? >>
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, однако при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной.
Что касается Саакашвили, он тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси.
К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Глава "Грузинской мечты": ЕСПЧ подтвердил соблюдение прав Саакашвили >>
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
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