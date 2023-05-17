https://sputnik-georgia.ru/20230517/nelzya-obozhestvlyat-politikov--eks-premer-gruzii-277776593.html

"Нельзя обожествлять политиков" – экс-премьер Грузии

"Нельзя обожествлять политиков" – экс-премьер Грузии

Пока грузинские партии не научатся тому, что твоя победа не означает уничтожение другого, ничего не получится, считает Гахария 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T17:18+0400

2023-05-17T17:18+0400

2023-05-17T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские избиратели должны понять, что, голосуя за кого-либо, они не должны делать из него Бога, заявил экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать 3-й результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Как заявил Георгий Гахария на встрече с членами партии, до тех пор, пока грузинские политики не осознают, что демократия – это, в первую очередь, компромисс, ничего не получится.По его словам, подобное происходило уже не раз. И когда их идол падает, они же и начинают его ненавидеть. "И с этим презрением и самопожертвованием они уничтожают и уничтожают его. Вот один в больнице, а второй – скрывается", – отметил Гахария. Ранее Гахария заявил, страна находится в плену двух враждующих между собой фигур – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Тогда Гахария отметил, что достоинства многих в 2023 году окажутся под вопросом. "Никому от этого не спрятаться", – предупредил он. Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной из-за кулис. Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"? >>Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, однако при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера в процесс управления страной. Что касается Саакашвили, он тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Глава "Грузинской мечты": ЕСПЧ подтвердил соблюдение прав Саакашвили >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий гахария, политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта