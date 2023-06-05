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Швейцарский банк UBS рассчитывает завершить сделку по приобретению Credit Suisse 12 июня

Швейцарский банк UBS рассчитывает завершить сделку по приобретению Credit Suisse 12 июня

Банка Credit Suisse, цены на акции которого резко упали, приобрели за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов) 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T12:08+0400

2023-06-05T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Крупнейший швейцарский банк UBS 12 июня рассчитывает завершить сделку по приобретению банка Credit Suisse, сообщает РИА Новости. При этом, завершение сделки по приобретению Credit Suisse зависит от того, признает ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США вступившим в силу заявление о регистрации, распространяющееся на акции, подлежащие выпуску.После завершения сделки акции Credit Suisse и американские депозитарные акции (ADS) исключат из листинга Швейцарской биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи. Акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse. Иванишвили получит компенсацию от траста Credit Suisse>>В середине марта цена акций Credit Suisse на бирже всего за сутки упала на четверть. Наблюдатели опасались краха банка в результате череды банкротств на банковском рынке в США.Вскоре центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS покупает попавший в кризис Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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