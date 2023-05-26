https://sputnik-georgia.ru/20230526/ivanishvlili-poluchit-kompensatsiyu-ot-trasta-credit-suisse-278054507.html

Иванишвили получит компенсацию от траста Credit Suisse

Иванишвили получит компенсацию от траста Credit Suisse

Согласно судебному решению, сингапурская компания Credit Suisse Trust Ltd. нарушила свои обязательства перед истцами, не сумев защитить активы траста 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T20:32+0400

2023-05-26T20:32+0400

2023-05-26T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сингапурский суд обязал швейцарский банк Credit Suisse Group AG выплатить грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили компенсацию в размере 926 миллионов долларов. При этом суд оценил ущерб Иванишвили от швейцарского банка в размере 926 миллионов долларов. Сумма будет дополнительно пересмотрена в сторону уменьшения, "чтобы исключить двойное возмещение" после того, как в прошлом году бермудский суд присудил Иванишвили компенсацию в размере более 600 миллионов долларов по этому делу Согласно судебному решению, опубликованному в пятницу, сингапурская компания Credit Suisse Trust Ltd. нарушила свои обязательства перед истцами, не сумев защитить активы траста. В решении подчеркивается, что траст не смог воспрепятствовать дальнейшему доступу частного банкира Патриса Лескодрона к активам траста. Банк UBS намерен завершить сделку по поглощению Credit Suisse во втором квартале 2023 годаПредставитель Иванишвили заявил, что приветствует приговор и ожидает, что банк выполнит его и "наконец-то возьмет на себя ответственность". "Несмотря на судебное решение на Бермудских островах в прошлом году и признание своего нарушения служебных обязанностей во время судебного процесса в Сингапуре, Credit Suisse продолжал срывать попытки наших клиентов добиться возмещения ущерба за преступления, совершенные его персоналом" - цитирует представителя миллиардера издание Вloomberg. Экскурс в прошлое Как оказалось, все началось еще 15 лет назад. Счета Иванишвили в Credit Suisse подверглись массированной атаке 2008-2015 годах – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования. Обо всем этом сказано в отчете Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), заявила ранее адвокатская контора MKD Law, которая до недавнего времени защищала интересы Иванишвили. Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>Менеджмент Credit Suisse более ста раз получал предупреждения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления, виновных поощряли премиями и бонусами, подчеркнула адвокатская контора. В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера. В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сингапур, credit suisse, бидзина иванишвили