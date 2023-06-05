https://sputnik-georgia.ru/20230605/soobschenie-o-minirovali---nachata-evakuatsiya-posetiteley-krupnogo-trts-tbilisi-278304385.html

Сообщение о минировании – начата эвакуация посетителей крупного ТРЦ Тбилиси

Сообщение о минировании – начата эвакуация посетителей крупного ТРЦ Тбилиси

В информационный центр East Point поступило сообщение о том, что торговый центр заминирован 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T21:07+0400

2023-06-05T21:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Посетителей одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов на окраине Тбилиси East Point эвакуируют в целях безопасности, говорится в сообщении ТРЦ. Ранее в суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, после чего была начата эвакуация из зданий. Спецслужбы проводят проверку сообщений. Эвакуация из заданий судов в Тбилиси и в регионах – поступили сообщения о минировании >>По информации ТРЦ, в информационный центр East Point поступило сообщение о том, что торговый центр заминирован. "После сообщения мы связались по номеру 112 в соответствии с инструкцией по технике безопасности. На данном этапе в соответствии с протоколом безопасности 112 проводится эвакуация, и работы будут вестись в течение ночи", – говорится в сообщении в соцсети. Торговый центр продолжит работу завтра с 10:00 по местному времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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