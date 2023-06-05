https://sputnik-georgia.ru/20230605/tbilisskoe-kazino-podozrevaetsya-v-legalizatsii-nezakonnykh-dokhodov-278300378.html
Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов
Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов
На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные... 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T18:51+0400
2023-06-05T18:51+0400
2023-06-05T19:11+0400
грузия
новости
происшествия
игорный бизнес в грузии
служба доходов министерства финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/72/246727204_0:165:3065:1889_1920x0_80_0_0_fd19b93ccd16575b98540d2312f0fbab.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства. Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия. Казино Adjara расположено в центре Тбилиси. По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/72/246727204_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_8142949ec8c0054d412449dbedb1d5dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии
Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов
18:51 05.06.2023 (обновлено: 19:11 05.06.2023)
На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства.
Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет.
По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия.
"Учитывая общественный интерес, следственная служба будет периодически информировать общество о проводимом расследовании", – отмечается в информации.
Казино Adjara расположено в центре Тбилиси.
По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.