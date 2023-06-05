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Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов
Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов
На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные... 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T18:51+0400
2023-06-05T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства. Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия. Казино Adjara расположено в центре Тбилиси. По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии

Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов

18:51 05.06.2023 (обновлено: 19:11 05.06.2023)
© Pixabay / stokpicИгровые автоматы в казино
Игровые автоматы в казино - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2023
© Pixabay / stokpic
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На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства.
Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет.
По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия.

"Учитывая общественный интерес, следственная служба будет периодически информировать общество о проводимом расследовании", – отмечается в информации.

Казино Adjara расположено в центре Тбилиси.
По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.
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