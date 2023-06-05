https://sputnik-georgia.ru/20230605/tbilisskoe-kazino-podozrevaetsya-v-legalizatsii-nezakonnykh-dokhodov-278300378.html

Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов

Тбилисское казино подозревается в легализации незаконных доходов

На основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные... 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T18:51+0400

2023-06-05T18:51+0400

2023-06-05T19:11+0400

грузия

новости

происшествия

игорный бизнес в грузии

служба доходов министерства финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/72/246727204_0:165:3065:1889_1920x0_80_0_0_fd19b93ccd16575b98540d2312f0fbab.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства. Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия. Казино Adjara расположено в центре Тбилиси. По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, игорный бизнес в грузии, служба доходов министерства финансов грузии