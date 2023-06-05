https://sputnik-georgia.ru/20230605/turtsiya-uvelichit-platu-za-prokhody-cherez-chernomorskie-prolivy-278275381.html

Турция увеличит плату за проходы через черноморские проливы

Турция увеличит плату за проходы через черноморские проливы

Доход полученный Турцией от пересечения проливов может достигнуть достигнет 900 миллионов долларов в год 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T08:09+0400

2023-06-05T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, пишет в понедельник газета "Айдынлык" со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры страны.Турецкие власти в октябре прошлого года уже в пять раз увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через черноморские проливы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Согласно Конвенции Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов , взымаемых с судов, которые пересекают проливы без захода в турецкие порты, будет повышена с 1 июля на 8,3 процента, до 4,42 доллара.Таким образом, доход полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет 900 миллионов долларов в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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