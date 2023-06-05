https://sputnik-georgia.ru/20230605/vpervye-prirodnye-dostoprimechatelnosti-gruzii-mozhno-budet-posetit-vecherom-278291264.html
Впервые природные достопримечательности Грузии можно будет посетить вечером
Впервые природные достопримечательности Грузии можно будет посетить вечером
После установки системы 3D-освещения продлено время посещения двух популярных среди туристов природных достопримечательностей Грузии 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T14:07+0400
2023-06-05T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Впервые природные достопримечательности Грузии – Мартвильский каньон и водопад в каньоне Окаце – благодаря современной системе освещения можно будет посетить в вечерние часы, сообщила заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили на пресс-конференции. Путешествия на природе связаны с определенными рисками, поэтому посетители могли посетить Мартвильский каньон до 19:00, однако после установки системы 3D-освещения это время продлено до 22:00 - 23:00 часов, отметила Хахишвили. Посещение этих мест в вечернее время подарит совершенно особенные впечатления, отметил она.Мартвильский каньон расположен в Западной Грузии, в 5 километрах от центра города Мартвили. Красивые ущелья рек создают великолепные рельефные образования, прибрежные равнины и плоскогорья, где на тысячелетней аллювиальной почве разбиты прекрасные сады. Каньон состоит как бы из двух частей — верхней и нижней, которые разделены отмелью. По верхнему каньону катают на лодках, а по нижнему — просто гуляют и там же купаются. Здесь обнаружили следы динозавров, после чего это место стало привлекать все больше и больше посетителей. Водопад Кинчха в каньоне Окаце расположен в регионе Имерети, в 50 км от города Кутаиси. Кинчха – это каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Он расположен на высоте 1 020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро. Эта местность интересна также водоемами, которые в древности служили купальнями для князей. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Впервые природные достопримечательности Грузии можно будет посетить вечером
14:07 05.06.2023 (обновлено: 14:29 05.06.2023)
После установки системы 3D-освещения продлено время посещения двух популярных среди туристов природных достопримечательностей Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Впервые природные достопримечательности Грузии – Мартвильский каньон и водопад в каньоне Окаце – благодаря современной системе освещения можно будет посетить в вечерние часы, сообщила заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили на пресс-конференции.
Путешествия на природе связаны с определенными рисками, поэтому посетители могли посетить Мартвильский каньон до 19:00, однако после установки системы 3D-освещения это время продлено до 22:00 - 23:00 часов, отметила Хахишвили.
"Это совершенно новый продукт, который мы предложим визитерам. Они смогут посетить как Мартвильский каньон, так и водопад Окаце в вечернее время", – сказала Хахишвили в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".
Посещение этих мест в вечернее время подарит совершенно особенные впечатления, отметил она.
Мартвильский каньон расположен в Западной Грузии, в 5 километрах от центра города Мартвили. Красивые ущелья рек создают великолепные рельефные образования, прибрежные равнины и плоскогорья, где на тысячелетней аллювиальной почве разбиты прекрасные сады.
Каньон состоит как бы из двух частей — верхней и нижней, которые разделены отмелью. По верхнему каньону катают на лодках, а по нижнему — просто гуляют и там же купаются. Здесь обнаружили следы динозавров, после чего это место стало привлекать все больше и больше посетителей.
Водопад Кинчха в каньоне Окаце расположен в регионе Имерети, в 50 км от города Кутаиси. Кинчха – это каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Он расположен на высоте 1 020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро.
Эта местность интересна также водоемами, которые в древности служили купальнями для князей. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня.