https://sputnik-georgia.ru/20230605/vpervye-prirodnye-dostoprimechatelnosti-gruzii-mozhno-budet-posetit-vecherom-278291264.html

Впервые природные достопримечательности Грузии можно будет посетить вечером

Впервые природные достопримечательности Грузии можно будет посетить вечером

После установки системы 3D-освещения продлено время посещения двух популярных среди туристов природных достопримечательностей Грузии 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Впервые природные достопримечательности Грузии – Мартвильский каньон и водопад в каньоне Окаце – благодаря современной системе освещения можно будет посетить в вечерние часы, сообщила заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили на пресс-конференции. Путешествия на природе связаны с определенными рисками, поэтому посетители могли посетить Мартвильский каньон до 19:00, однако после установки системы 3D-освещения это время продлено до 22:00 - 23:00 часов, отметила Хахишвили. Посещение этих мест в вечернее время подарит совершенно особенные впечатления, отметил она.Мартвильский каньон расположен в Западной Грузии, в 5 километрах от центра города Мартвили. Красивые ущелья рек создают великолепные рельефные образования, прибрежные равнины и плоскогорья, где на тысячелетней аллювиальной почве разбиты прекрасные сады. Каньон состоит как бы из двух частей — верхней и нижней, которые разделены отмелью. По верхнему каньону катают на лодках, а по нижнему — просто гуляют и там же купаются. Здесь обнаружили следы динозавров, после чего это место стало привлекать все больше и больше посетителей. Водопад Кинчха в каньоне Окаце расположен в регионе Имерети, в 50 км от города Кутаиси. Кинчха – это каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Он расположен на высоте 1 020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро. Эта местность интересна также водоемами, которые в древности служили купальнями для князей. Об этом свидетельствуют специальные постройки из белого камня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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