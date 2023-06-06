https://sputnik-georgia.ru/20230606/dozhd-s-grozoy--v-gruzii-ukhudshitsya-pogoda-278337043.html

Дождь с грозой – в Грузии ухудшится погода

Дождь с грозой – в Грузии ухудшится погода

Температура воздуха в столице Грузии прогреется до +26...+28 градусов тепла 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T21:31+0400

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грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится, на этой неделе синоптики прогнозируют в основном дождливые дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Грузии 6-7 июня сохранится дождливая погода, в некоторых местах – с грозой. В восточной Грузии, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +22...+27 градусов тепла. В Западной Грузии 8-9 июня погода прояснится. Температура воздуха прогреется до +31...+33 градусов тепла. В Восточной Грузии дождь ожидается только в отдельных районах. В Тбилиси временами пойдет дождь. Температура воздуха в столице Грузии прогреется до +26...+28 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии