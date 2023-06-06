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Дождь с грозой – в Грузии ухудшится погода
Дождь с грозой – в Грузии ухудшится погода
Температура воздуха в столице Грузии прогреется до +26...+28 градусов тепла 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T21:31+0400
2023-06-06T21:31+0400
2023-06-06T21:34+0400
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прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится, на этой неделе синоптики прогнозируют в основном дождливые дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Грузии 6-7 июня сохранится дождливая погода, в некоторых местах – с грозой. В восточной Грузии, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +22...+27 градусов тепла. В Западной Грузии 8-9 июня погода прояснится. Температура воздуха прогреется до +31...+33 градусов тепла. В Восточной Грузии дождь ожидается только в отдельных районах. В Тбилиси временами пойдет дождь. Температура воздуха в столице Грузии прогреется до +26...+28 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дождь с грозой – в Грузии ухудшится погода
21:31 06.06.2023 (обновлено: 21:34 06.06.2023)
Температура воздуха в столице Грузии прогреется до +26...+28 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится, на этой неделе синоптики прогнозируют в основном дождливые дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Грузии 6-7 июня сохранится дождливая погода, в некоторых местах – с грозой. В восточной Грузии, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +22...+27 градусов тепла.
В Западной Грузии 8-9 июня погода прояснится. Температура воздуха прогреется до +31...+33 градусов тепла. В Восточной Грузии дождь ожидается только в отдельных районах.
В Тбилиси временами пойдет дождь. Температура воздуха в столице Грузии прогреется до +26...+28 градусов тепла.