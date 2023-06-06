https://sputnik-georgia.ru/20230606/infrastrukturnye-proekty-v-desyati-gorodakh-gruzii-oboydutsya-v-200-mln-lari-278336449.html

Инфраструктурные проекты в десяти городах Грузии обойдутся в 200 млн лари

Инфраструктурные проекты в десяти городах Грузии обойдутся в 200 млн лари

В этом году начинается масштабный проект – ремонт исторических районов Кутаиси, заявил премьер 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T21:55+0400

2023-06-06T21:55+0400

2023-06-06T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует потратить 200 миллионов лари на инфраструктурные проекты в 10 городах страны в 2023 году, и проект восстановления Кутаиси (регион Имерети) станет одним из главных, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе визита обновленного футбольного стадиона в Кутаиси. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местия и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. В рамках инициированной премьер-министром госпрограммы "Обновленные регионы" при поддержке Евросоюза в Имерети в мае завершился первый этап программы – отремонтированы 15 домов на ул. Палиашвили в Кутаиси. В настоящее время ведутся ремонтные работы в Центральном парке и прилегающих к нему зданиях. В результате работ, проведенных на улицах Хони, были отремонтированы 13 зданий, один парк и центральная площадь. В Вани завершены работы по восстановлению 35 зданий, трех скверов, заборов на подъездах к домам жителей и освещения. Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии >>Также были обустроены центральная и рыночная площади. Общая стоимость проектов, осуществленных в Имерети, составила более 4,2 млн лари. Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству в 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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