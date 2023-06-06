https://sputnik-georgia.ru/20230606/iskrenne-nadeyus-chto-gruziya-poluchit-status-kandidata--posol-es-278320418.html

"Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС

"Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС

Грузия в конце года ждет окончательного решения Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце года 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил надежду, что Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. На данном этапе Еврокомиссия работает над т. н. отчетом расширения, основанном на множестве разной информации, в том числе полученной от властей Грузии. По информации посла, документ будет опубликован в октябре 2023 года. "Так что у нас еще есть определенное время, чтобы обеспечить максимальный прогресс по 12 приоритетам. А дальше все будет зависеть от 27 стран-членов на самом высоком политическом уровне, на уровне президентов и премьеров, чтобы решить какими будут следующие шаги в связи с Грузией", – отметил посол. Оппозиция хочет помешать получить Грузии статус кандидата в ЕС – депутат партии власти>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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