https://sputnik-georgia.ru/20230606/kaladze-vystupil-za-snyatie-sanktsiy-ssha-s-gruzinskikh-sudey-278321345.html
Каладзе выступил за снятие санкций США с грузинских судей
Каладзе выступил за снятие санкций США с грузинских судей
Власти Грузии уже два месяца безрезультатно просят предоставить Госдеп США доказательства обоснованности введения санкций против грузинских судей 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T13:52+0400
2023-06-06T13:52+0400
2023-06-06T13:52+0400
грузия
политика
новости
келли дегнан
госдепартамент сша
каха каладзе
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей без оснований, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", отметив, что он приветствует, если будет принято решение об их снятии.США 5 апреля ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей: Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в начале июня призвал Госдеп США как можно скорее снять санкции в отношении грузинских судей. По его словам, нельзя без доказательств нападать на людей, особенно, когда дело касается судей. Уже два месяца грузинские власти безрезультатно просят предоставить Госдеп доказательства обоснованности введения санкций, отметил он.Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии>>Ранее власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, келли дегнан, госдепартамент сша, каха каладзе, санкции сша против судей грузии
грузия, политика, новости, келли дегнан, госдепартамент сша, каха каладзе, санкции сша против судей грузии
Каладзе выступил за снятие санкций США с грузинских судей
Власти Грузии уже два месяца безрезультатно просят предоставить Госдеп США доказательства обоснованности введения санкций против грузинских судей
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей без оснований, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", отметив, что он приветствует, если будет принято решение об их снятии.
США 5 апреля ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей: Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"Было бы хорошо, если бы было представлено, какова причина всего этого, почему был сделан этот шаг. Когда ты что-то делаешь, это нуждается в разъяснении, тем более, когда речь идет о стране-стратегическом партнере. Я приветствую, если санкции будут сняты, потому что для этого нет никаких оснований", – заявил Каладзе журналистам.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в начале июня призвал Госдеп США как можно скорее снять санкции в отношении грузинских судей. По его словам, нельзя без доказательств нападать на людей, особенно, когда дело касается судей. Уже два месяца грузинские власти безрезультатно просят предоставить Госдеп доказательства обоснованности введения санкций, отметил он.
Ранее власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.