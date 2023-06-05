https://sputnik-georgia.ru/20230605/gosdep-ssha-dolzhen-snyat-sanktsii-s-gruzinskikh-sudey--spiker-parlamenta-gruzii-278305508.html

Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии

Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии

Уже два месяца как грузинские власти просят предоставить Госдеп доказательства обоснованности введения санкций, а их он так и не предоставил, заявил Папуашвили 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T22:37+0400

2023-06-05T22:37+0400

2023-06-05T23:08+0400

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санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Госдеп США как можно скорее снять санкции в отношении грузинских судей. США 5 апреля ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По его словам, уже два месяца как грузинские власти просят предоставить Госдеп доказательства обоснованности введения санкций, а их он так и не предоставил. "Без доказательств принятое решение является политическим решением, исходя из этого у этого нет для нас какой-либо нагрузки", – заявил Папуашвили. Кроме того, по словам Шалвы Папуашвили, говоря об общей ситуации в судебной системе Грузии, можно сказать, что грузинское правосудие достойно выдержало все испытания, в том числе по делу о Саакашвили и телекомпании "Рустави 2", что подтвердило решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Лидер правящей партии: о клане в судебной системе Грузии говорят иноагенты >>"Грузинское правосудие достойно прошло все тесты и абсолютно по всем вопросам, где речь шла о том, что это якобы политическое решение, по всем вопросам на уровне суда по защите прав человека подтвердилось, что это была манипуляция, дезинформация и дискредитация", – сказал Шалва Папуашвили. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей>>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, келли дегнан, сша, санкции сша против судей грузии