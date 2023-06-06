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https://sputnik-georgia.ru/20230606/leopard-ischeznuvshiy-14-let-nazad-poyavilsya-na-okhranyaemykh-territoriyakh-gruzii--278323049.html
Леопард, исчезнувший 14 лет назад, появился на охраняемых территориях Грузии
Леопард, исчезнувший 14 лет назад, появился на охраняемых территориях Грузии
В Тушети наблюдают за леопардом, и в ближайшем будущем будут определены данные насчет его передвижения 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T18:40+0400
2023-06-06T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Леопарда, которого в Грузии не встречали с 2009 года, в прошлом году зафиксировала фотоловушка на охраняемых территориях Тушети, заявила заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили. Хахишвили рассказала о консервационных работах Агентства и отметила, что в Тушети наблюдают за леопардом и в ближайшем будущем будут определены данные насчет того, как он передвигается на разных охраняемых территориях Грузии. Поток туристов не прекращается – как природные заповедники Грузии встречают летний сезон &gt;&gt;Хахишвили также выделила реинтродукцию газели. Реинтродукция – переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам исчезли. По ее словам, Агентство начало этот процесс в прошлом году, и в 2023 году уже встречается девять поколений газелей. На охраняемых территориях Вашловани более 300 индивидов, отметила Хахишвили. Хахишвили также обострила внимание на проекте восстановления имеретинского дуба. Он внесен в Красный список и встречается только в национальном парке Аджамети (Имерети). По ее словам, Агентство сделало важные шаги в этом направлении. Кроме того, Хахишвили подчеркнула, что из года в год факты браконьерства в Грузии значительно сократились. Первоначальной задачей Агентства охраняемых территорий является именно защита биомногообразия страны, мониторинг и консервация, отметила Хахишвили и добавила, что 13% Грузии – это охраняемые территории страны. Это около ста охраняемых территорий, расположенных на более 900 тыс. квадратных метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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агентство охраняемых территорий, имерети, тушети, грузия, новости, туризм
агентство охраняемых территорий, имерети, тушети, грузия, новости, туризм

Леопард, исчезнувший 14 лет назад, появился на охраняемых территориях Грузии

18:40 06.06.2023
© Pixabay / nicolasustainability Леопард
Леопард - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© Pixabay / nicolasustainability
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В Тушети наблюдают за леопардом, и в ближайшем будущем будут определены данные насчет его передвижения
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Леопарда, которого в Грузии не встречали с 2009 года, в прошлом году зафиксировала фотоловушка на охраняемых территориях Тушети, заявила заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили.
Хахишвили рассказала о консервационных работах Агентства и отметила, что в Тушети наблюдают за леопардом и в ближайшем будущем будут определены данные насчет того, как он передвигается на разных охраняемых территориях Грузии.
Поток туристов не прекращается – как природные заповедники Грузии встречают летний сезон >>
Хахишвили также выделила реинтродукцию газели. Реинтродукция – переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам исчезли.
По ее словам, Агентство начало этот процесс в прошлом году, и в 2023 году уже встречается девять поколений газелей. На охраняемых территориях Вашловани более 300 индивидов, отметила Хахишвили.
Хахишвили также обострила внимание на проекте восстановления имеретинского дуба. Он внесен в Красный список и встречается только в национальном парке Аджамети (Имерети). По ее словам, Агентство сделало важные шаги в этом направлении.
Кроме того, Хахишвили подчеркнула, что из года в год факты браконьерства в Грузии значительно сократились.

"Мы стараемся проводить мероприятия, направленные на повышение сознания с детсадов и школ. Это экоуроки, интенсивные эколекции, особенно в регионах, чтобы у населения была максимальная информация об ущербе от браконьерства", – сказала в пресс-центре медиахолдинга "Квира" Хахишвили.

Первоначальной задачей Агентства охраняемых территорий является именно защита биомногообразия страны, мониторинг и консервация, отметила Хахишвили и добавила, что 13% Грузии – это охраняемые территории страны.
Это около ста охраняемых территорий, расположенных на более 900 тыс. квадратных метров.
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