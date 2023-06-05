https://sputnik-georgia.ru/20230605/potok-turistov-ne-prekraschaetsya---kak-prirodnye-zapovedniki-gruzii-vstrechayut-letniy-sezon-278299693.html

Поток туристов не прекращается – как природные заповедники Грузии встречают летний сезон

Поток туристов не прекращается – как природные заповедники Грузии встречают летний сезон

В случае однодневных туров пещера Прометея и Мартвильский каньон остаются самыми востребованными и популярными направлениями 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T18:09+0400

2023-06-05T18:09+0400

2023-06-05T18:19+0400

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агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Пещера Прометея, Мартвильский каньон, каньон Окаце и заповедник Сатаплиа – четыре туристические территории Грузии, где поток туристов не прекращается, заявила заместитель председателя Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили. В 2022 году охраняемые территории Грузии посетили 900 тысяч визитеров. На четырех самых популярных охраняемых территориях Грузии количество визитеров на 34% превысило рекордные показатели предпандемического 2019 года, отметила Хахишвили. Она отметила, что очень вырос интерес иностранных визитеров к охраняемым территориям Грузии. Из общего числа визитеров 58% являются иностранцами. Это указывает на то, что в стране число туристов значительно увеличивается, и то биомногообразие, которое встречается в стране, действительно является уникальным. Хахишвили выделила два типа путешественников – визитеры, которые идут на охраняемые территории на один день, и визитеры, которые выбирают туры на несколько дней. Впервые природные достопримечательности Грузии можно будет посетить вечером >>В случае однодневных туров пещера Прометея и Мартвильский каньон остаются самыми востребованными и популярными направлениями. Для визитеров-любителей походов большой популярностью пользуются Боржоми-Харагаульский национальный парк, Национальный парк Тбилиси, Лагодехи, Национальный парк Мтирала. По словам Хахишвили, Агентство охраняемых территорий в плане экотуризма является одной из важнейших структур, которая параллельно с защитой природы развивает в стране экотуризм. После того, как в Грузии поток туристов значительно возрос после пандемии коронавируса, агентство делает все для того, чтобы предложить обществу как можно эффективные и улучшенные сервисы. Власти Грузии потратят миллионы долларов для развития экотуризма >>Хахишвили сообщила, что в этом году планируется осуществить проект, стоимость которого составит 34 миллиона долларов. В рамках этого проекта на охраняемых территориях обновят тропинки, протяженностью около 1,2 тысячи километров. Также планируется строительство инфраструктуры – коттеджей, пешеходных тропинок, смотровых площадок, мест для пикника и так далее. В этом году впервые на каньоне Бальди (Мартвильский район, Самегрело) начинается строительство экотуристических тропинок. В этом году планируется расширение сети охраняемых территорий Грузии, что очень важно для экономики страны и привлечения туристов, заявила Хахишвили. По ее словам, планируется осуществление работ для создания Национального парка Гурии. В ближайшее время также начнется изучение территорий Самегрело и Сванети приблизительно на 70 тысячи гектарах земли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, самегрело, мартвили, тбилиси, агентство охраняемых территорий