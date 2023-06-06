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Премьер: Грузии осталось выполнить лишь одно условие для получения статуса кандидата в ЕС
Премьер: Грузии осталось выполнить лишь одно условие для получения статуса кандидата в ЕС
Грузия летом ждет промежуточного решения Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, а окончательного – в конце года 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T17:22+0400
2023-06-06T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузии остается выполнить одну из 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС – решить вопрос поляризации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями. При этом премьер-министр отметил, что видит решение этого вопроса по-своему. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. "Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС&gt;&gt;На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, совет европы, грузия - ес
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, совет европы, грузия - ес

Премьер: Грузии осталось выполнить лишь одно условие для получения статуса кандидата в ЕС

17:22 06.06.2023 (обновлено: 17:29 06.06.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Грузия летом ждет промежуточного решения Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, а окончательного – в конце года
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузии остается выполнить одну из 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС – решить вопрос поляризации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями.

"Деструктивная и обанкротившаяся оппозиция не принимала никакого участия в рабочей группе, которую мы создали. Остается одно условие – завершение поляризации", – сказал Гарибашили.

При этом премьер-министр отметил, что видит решение этого вопроса по-своему.

"У меня есть своя позиция, которую я публично озвучил, в том числе на международных платформах. Я сказал, что если наши европейские друзья и коллеги по-настоящему хотят завершения поляризации или сократить ее наполовину или до минимума, они должны дать нам статус кандидата", – сказал Гарибашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
"Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС>>
На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.
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