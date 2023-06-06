https://sputnik-georgia.ru/20230606/premer-oskorblyayuschie-politsiyu---vragi-gruzii-278329304.html
Премьер: Оскорбляющие полицию – враги Грузии
Премьер: Оскорбляющие полицию – враги Грузии
Премьер пообещал образцово наказать тех, кто выступает против полиции 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T15:13+0400
2023-06-06T15:13+0400
2023-06-06T16:08+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
зураб джапаридзе
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Каждый, кто оскорбительно отзывается о грузинской полиции, является врагом страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Бывший высокопоставленный чиновник "Единого национального движения" Георгий Арвеладзе в День полиции, 1 июня, в Сети назвал грузинских полицейских собаками и прихвостнями экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее агрессивно по отношению к полиции вели себя некоторые участники мартовских акций протеста на проспекте Руставели, бросая в них "коктейли Молотова".Кроме того, премьер раскритиковал работу организации оппозиционного политика Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы". По словам Гарибашвили, Джапаридзе возглавляет образцово антинациональную, антигрузинскую, неофашистскую организацию. Речь о том, что "Гирчи" в 2017 году создала организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", где любой молодой человек мог получить сан священника за небольшое пожертвование и тем самым избежать службы в армии. Однако с 2024 года, согласно обновленному Кодексу обороны, все священники будут подлежать призыву на альтернативную службу.Премьер напомнил, что "Гирчи" уговорили не идти в армию до 10 тысяч молодых людей, но при этом проводят тренинги, где обучают молодежь обращаться с оружием. Телеканал "Имеди" в начале мая обнародовал результаты журналистского расследования, в котором детально говорится о возможном содержании и цели тренингов, проводимых Джапаридзе и его соратниками для студентов и школьников по выходным. Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты">>В скрытой аудиозаписи, предположительно, лидеры партии детально рассматривают, как т. н. свободные уикенды должны преобразиться в протест, и какую роль должен сыграть Джапаридзе в этом процессе. Обнародованная телеканалом "Имеди" аудиозапись, как утверждает СМИ, была сделана в сентябре 2022 года. Беседа состоялась, предположительно, между членами партии "Гирчи" Анной Чиковани, Георгием Мосиашвили и Хвичей Белашвили. Участники разговора не скрывают, что молодежные лагеря им нужны для конкретных целей. Говорится и о том, что Джапаридзе придется сыграть роль революционера. Кроме того, в т. н. молодежных лагерях огромную роль играет оружие, точнее, практические курсы использования огнестрельного оружия. Из фото- и видеоматериалов с мероприятий "Гирчи", из открытых источников следует, что составляющей частью уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары специально приезжают менторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, зураб джапаридзе
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, зураб джапаридзе
Премьер: Оскорбляющие полицию – враги Грузии
15:13 06.06.2023 (обновлено: 16:08 06.06.2023)
Премьер пообещал образцово наказать тех, кто выступает против полиции
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Каждый, кто оскорбительно отзывается о грузинской полиции, является врагом страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Бывший высокопоставленный чиновник "Единого национального движения" Георгий Арвеладзе в День полиции, 1 июня, в Сети назвал грузинских полицейских собаками и прихвостнями экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее агрессивно по отношению к полиции вели себя некоторые участники мартовских акций протеста на проспекте Руставели, бросая в них "коктейли Молотова".
"Каждый, кто оскорбительно выражается о нашей героической полиции, которой можно гордиться, является врагом нашей страны. Те, кто выступит против полиции, как это сделали деструктивные, анархистские силы, решившие буквально сжечь их заживо, будут наказаны образцово", – сказал Гарибашвили.
Кроме того, премьер раскритиковал работу организации оппозиционного политика Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы". По словам Гарибашвили, Джапаридзе возглавляет образцово антинациональную, антигрузинскую, неофашистскую организацию.
"Гирчи" – абсолютно безнравственная, деградировавшая организация, если и делала что-то, то делала все во вред интересам страны. Вы помните, они придумали, так сказать, создание альтернативных церквей, они придумали надувные церкви", – заявил премьер.
Речь о том, что "Гирчи" в 2017 году создала организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода", где любой молодой человек мог получить сан священника за небольшое пожертвование и тем самым избежать службы в армии. Однако с 2024 года, согласно обновленному Кодексу обороны, все священники будут подлежать призыву на альтернативную службу.
Премьер напомнил, что "Гирчи" уговорили не идти в армию до 10 тысяч молодых людей, но при этом проводят тренинги, где обучают молодежь обращаться с оружием.
"Любая слабая попытка однопроцентных, двухпроцентных партий закончится полным провалом. Я хочу сказать это всем, и государство будет бескомпромиссно раскрывать все подобные случаи. Поэтому, конечно, для меня это совершенно неприемлемо", – сказал Гарибашвили.
Телеканал "Имеди" в начале мая обнародовал результаты журналистского расследования, в котором детально говорится о возможном содержании и цели тренингов, проводимых Джапаридзе и его соратниками для студентов и школьников по выходным.
В скрытой аудиозаписи, предположительно, лидеры партии детально рассматривают, как т. н. свободные уикенды должны преобразиться в протест, и какую роль должен сыграть Джапаридзе в этом процессе.
Обнародованная телеканалом "Имеди" аудиозапись, как утверждает СМИ, была сделана в сентябре 2022 года. Беседа состоялась, предположительно, между членами партии "Гирчи" Анной Чиковани, Георгием Мосиашвили и Хвичей Белашвили.
Участники разговора не скрывают, что молодежные лагеря им нужны для конкретных целей. Говорится и о том, что Джапаридзе придется сыграть роль революционера.
Кроме того, в т. н. молодежных лагерях огромную роль играет оружие, точнее, практические курсы использования огнестрельного оружия. Из фото- и видеоматериалов с мероприятий "Гирчи", из открытых источников следует, что составляющей частью уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары специально приезжают менторы.