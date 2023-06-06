https://sputnik-georgia.ru/20230606/premer-prognoziruet-porazhenie-oppozitsii-na-vyborakh-v-gruzii-278326218.html

Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии

Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии

Парламентские выборы в Грузии состоятся в 2024 году 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T14:27+0400

2023-06-06T14:27+0400

2023-06-06T14:46+0400

политика

грузия

леван хабеишвили

грузинская мечта

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Оппозиция проиграет на предстоящих парламентских выборах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя предложение председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили к небольшим партиям о сотрудничестве для преодоления 5-процентного барьера. Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.По мнению премьера, эти люди просто являются обычной маргинализированной силой, у которой нет никакой повестки дняПо словам Гарибашвили, выступления представителей "Нацдвижения" лишены всякого содержания. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в "Нацдвижении"? "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, леван хабеишвили, грузинская мечта, ираклий гарибашвили