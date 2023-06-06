https://sputnik-georgia.ru/20230606/sluzhba-dokhodov-gruzii-ulichila-oppozitsionnyy-telekanal-v-dezinformatsii-278334363.html

Служба доходов Грузии уличила оппозиционный телеканал в дезинформации

Служба доходов Грузии уличила оппозиционный телеканал в дезинформации

Служба доходов заявила, что с 20 февраля 2022 года по 2 июня 2023 года не выдавалось ни одного разрешения на экспорт, импорт, транзит, брокерские услуги и... 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T19:45+0400

2023-06-06T19:45+0400

2023-06-06T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Ведомствами Грузии разрешений на экспорт-импорт товаров двойного назначения в Россию и Беларусь не выдавалось, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов Грузии.По информации ведомства, оппозиционный телеканал "Мтавари архи" выпустил дезинформационные сюжеты 4 и 5 июня, которые касались контроля экспорта/импорта товаров двойного назначения и процесса исполнения Грузией международных санкций в этой части. Как заявили в ведомстве, Служба доходов предоставила журналисту программы Post Factum на канале "Мтавари архи" довольно обширное и подробное разъяснение о механизмах/условиях контроля грузов двойного назначения и четко разъяснила, что товарные коды ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), выделенные/названные им в сюжете, не представляли товары двойного назначения. Кроме того, журналисту, работающему над сюжетом, была отправлена ​​полная информация о разрешениях на экспорт/импорт и транзит товаров двойного назначения, выданных Службой доходов в период с 20 февраля 2022 года по 2 июня 2023 года. "Несмотря на вышеизложенное, 5 июня телеканал повторил ту же дезинформацию и привел в качестве "доказательств" заявления оппозиционных партий, "экспертов" и представителей неправительственного сектора, основанные лишь на предположениях и подозрениях", – сказано в заявлении. Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью >>Служба доходов отметила, что ни один из этих респондентов, участвующих в сюжете, не обладает соответствующими знаниями и квалификацией для точного определения формальностей таможенных кодов. "В то время как у Таможенного департамента Службы доходов есть соответствующие квалифицированные, сертифицированные международные эксперты, которые точно определяют, являются товары двойного назначения или нет", – отметило ведомство. В заявлении подчеркивается, что окончательное решение о выдаче разрешений на продукцию двойного назначения принимается в соответствии с техническими и функциональными характеристиками подконтрольной продукции, указанными в перечне продукции двойного назначения, и приведенными в ней пояснениями и замечаниями. Нацбанк Грузии серьезно подходит к соблюдению санкций – и. о. главы регулятора >>Все это утверждено соответствующей статьей постановления правительства Грузии "Об утверждении перечней продукции военного и двойного назначения". Соответственно, в один и тот же код товара ТН ВЭД могут входить как товары двойного назначения, так и другие товары, и для окончательной идентификации и определения того, подлежат ли товары разрешительному контролю, необходимо найти информацию о технических характеристиках этих товаров, которые будут сравниваться с техническими характеристиками подконтрольной продукции, указанными в контрольном списке. Служба доходов призывает всех досконально ознакомиться с действующим в стране законодательством, международной практикой, прекратить распространение вредной для страны дезинформации. Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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