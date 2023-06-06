https://sputnik-georgia.ru/20230606/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-32-chasa-278334172.html

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 32 часа

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 32 часа

В рамках полного ремонта проспекта Церетели GWP проводит необходимые работы по переключению на новую сеть водоснабжения 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T19:23+0400

2023-06-06T19:23+0400

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Жители десятка улиц Тбилиси останутся без воды более чем на сутки в связи с ремонтными работами на проспекте Церетели c 14:00 7 июня до 20:00 8 июня, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power. В рамках полного ремонта проспекта Церетели GWP проводит необходимые работы по переключению на новую сеть водоснабжения. Согласно крупномасштабному проекту ремонта будет полностью обновлена сеть водоснабжения, в которую компания инвестирует более 12 миллионов лари. Отключение коснется проспектов Церетели, Царицы Тамар и Агмашенебели, на части улицы Цинамдзгвришвили, Робакидзе, Бакрадзе, Ниношвили, Дигомского массива, Чаладзе, Сурамской, Квинитадзе, Лебанидзе, Абастумани, Цабадзе, Кереселидзе и улицы Маяковского. Полный перечень улиц можно посмотреть на сайте компании. До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды абонентам рассылают заранее в виде СМС-сообщения. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов). Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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