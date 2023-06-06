https://sputnik-georgia.ru/20230606/v-gruzii-nachalos-rassledovanie-skandalnykh-seks-video-s-nesovershennoletnimi-278338647.html
В Грузии началось расследование скандальных секс-видео с несовершеннолетними
В Грузии началось расследование скандальных секс-видео с несовершеннолетними
По данным неправительственной организации, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T23:01+0400
2023-06-06T23:01+0400
2023-06-06T23:26+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту вероятного преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних девочек с ограниченными возможностями, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, сотрудники полиции уже начали опрос свидетелей и проверку информации. С требованием начать расследование в следственные органы обратилась неправительственная организация "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах, распространяемых в интернет-чатах. По данным представителей НПО, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет. По данным организации, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
В Грузии началось расследование скандальных секс-видео с несовершеннолетними
23:01 06.06.2023 (обновлено: 23:26 06.06.2023)
По данным неправительственной организации, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту вероятного преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних девочек с ограниченными возможностями, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, сотрудники полиции уже начали опрос свидетелей и проверку информации.
С требованием начать расследование в следственные органы обратилась неправительственная организация "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах, распространяемых в интернет-чатах.
По данным представителей НПО, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет. По данным организации, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха.