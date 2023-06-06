https://sputnik-georgia.ru/20230606/v-gruzii-nachalos-rassledovanie-skandalnykh-seks-video-s-nesovershennoletnimi-278338647.html

В Грузии началось расследование скандальных секс-видео с несовершеннолетними

В Грузии началось расследование скандальных секс-видео с несовершеннолетними

По данным неправительственной организации, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту вероятного преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних девочек с ограниченными возможностями, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, сотрудники полиции уже начали опрос свидетелей и проверку информации. С требованием начать расследование в следственные органы обратилась неправительственная организация "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах, распространяемых в интернет-чатах. По данным представителей НПО, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет. По данным организации, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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