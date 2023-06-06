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Вымогательство и похищение – четверо задержаны в районе на востоке Грузии
Вымогательство и похищение – четверо задержаны в районе на востоке Грузии
Задержанным грозит от от четырех до десяти лет лишения свободы 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T11:49+0400
2023-06-06T11:49+0400
2023-06-06T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Четверо мужчин задержаны по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег, совершенных группой по предварительному сговору, на востоке Грузии в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что задержанные для получения денежной выгоды обманом выманили из дома 51-летнего мужчину, подвергли физическому насилию и лишили свободы, угрожая убить. Полицейские по горячим следам задержали виновных в совершении преступления, сообщили в ведомстве. Возраст задержанных от 20 до 34 лет, один из них условно освобожденный. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство". Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, кахети, мвд грузии
Вымогательство и похищение – четверо задержаны в районе на востоке Грузии
11:49 06.06.2023 (обновлено: 12:01 06.06.2023)
Задержанным грозит от от четырех до десяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Четверо мужчин задержаны по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег, совершенных группой по предварительному сговору, на востоке Грузии в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанные для получения денежной выгоды обманом выманили из дома 51-летнего мужчину, подвергли физическому насилию и лишили свободы, угрожая убить.
Полицейские по горячим следам задержали виновных в совершении преступления, сообщили в ведомстве
.
Возраст задержанных от 20 до 34 лет, один из них условно освобожденный. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство". Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.