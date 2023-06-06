https://sputnik-georgia.ru/20230606/vymogatelstvo-i-pokhischenie---chetvero-zaderzhany-v-rayone-na-vostoke-gruzii-278319476.html

Вымогательство и похищение – четверо задержаны в районе на востоке Грузии

Вымогательство и похищение – четверо задержаны в районе на востоке Грузии

Задержанным грозит от от четырех до десяти лет лишения свободы 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T11:49+0400

2023-06-06T11:49+0400

2023-06-06T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Четверо мужчин задержаны по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег, совершенных группой по предварительному сговору, на востоке Грузии в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что задержанные для получения денежной выгоды обманом выманили из дома 51-летнего мужчину, подвергли физическому насилию и лишили свободы, угрожая убить. Полицейские по горячим следам задержали виновных в совершении преступления, сообщили в ведомстве. Возраст задержанных от 20 до 34 лет, один из них условно освобожденный. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство". Преступление наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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