https://sputnik-georgia.ru/20230607/aviasoobschenie-mezhdu-rossiey-i-gruziey-na-narushaet-sanktsii---zakharova-278370943.html

Авиасообщение между Россией и Грузией на нарушает санкции – Захарова

Авиасообщение между Россией и Грузией на нарушает санкции – Захарова

К этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T20:29+0400

2023-06-07T20:29+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией не нарушает никакие западные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В июне начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings.Между тем представители США и ЕС продолжают навязывать свою волю суверенным государствам, отметила она.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Грузия не член ЕС и исходит из своих интересов – Каладзе о демарше европейских дипломатов>>Между тем, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру экономики и устойчивого развития Грузии Левану Давиташвили официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены восстановлением авиасообщения страны с Россией.Ранее пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер заявил, что США озабочены восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, и что из-за этого находящиеся в аэропортах Грузии компании могут оказаться под угрозой санкций. По словам Миллера, США и все западное сообщество дистанцировались от России, сейчас не время наращивать отношения с ней.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.К этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний, три их них получили разрешение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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