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Авиасообщение между Россией и Грузией на нарушает санкции – Захарова
Авиасообщение между Россией и Грузией на нарушает санкции – Захарова
К этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T20:29+0400
2023-06-07T20:29+0400
2023-06-07T20:34+0400
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мария захарова
ираклий гарибашвили
мид россии
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией не нарушает никакие западные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В июне начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings.Между тем представители США и ЕС продолжают навязывать свою волю суверенным государствам, отметила она.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Грузия не член ЕС и исходит из своих интересов – Каладзе о демарше европейских дипломатов>>Между тем, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру экономики и устойчивого развития Грузии Левану Давиташвили официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены восстановлением авиасообщения страны с Россией.Ранее пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер заявил, что США озабочены восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, и что из-за этого находящиеся в аэропортах Грузии компании могут оказаться под угрозой санкций. По словам Миллера, США и все западное сообщество дистанцировались от России, сейчас не время наращивать отношения с ней.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.К этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний, три их них получили разрешение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, сша, мария захарова, ираклий гарибашвили, мид россии, авиасообщение в грузии
россия, новости, грузия, сша, мария захарова, ираклий гарибашвили, мид россии, авиасообщение в грузии
Авиасообщение между Россией и Грузией на нарушает санкции – Захарова
20:29 07.06.2023 (обновлено: 20:34 07.06.2023)
К этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией не нарушает никакие западные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В июне начнет оперировать российская авиакомпания Red Wings.
"Мы много слышали относительно того, что эти авиарейсы нарушают какие-то запреты и так далее. Авиарейсы между Россией и Грузией никакие действующие санкционные режимы – даже несмотря на всю их незаконность, если просто эти санкционные режимы зафиксировать как существующие, а не как правомочные, – вот это все эти рейсы не нарушают", – сказала Захарова.
Между тем представители США и ЕС продолжают навязывать свою волю суверенным государствам, отметила она.
"Но, как вы видите, это не смущает представителей США и ЕС, которые не останавливаются в своих попытках диктовать свою волю и навязывать свои стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе", – заявила представитель российского МИД.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
Именно поэтому, по словам премьера и всех остальных лидеров правящей партии "Грузинская мечта", возобновление прямого авиасообщения с Россией приветствуется. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.
Между тем, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру экономики и устойчивого развития Грузии Левану Давиташвили официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены восстановлением авиасообщения страны с Россией.
Ранее пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер заявил, что США озабочены восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, и что из-за этого находящиеся в аэропортах Грузии компании могут оказаться под угрозой санкций. По словам Миллера, США и все западное сообщество дистанцировались от России, сейчас не время наращивать отношения с ней.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
К этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний, три их них получили разрешение.