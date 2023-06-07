https://sputnik-georgia.ru/20230607/data-ene-neizvestna-v-tsentre-ekzamenov-i-otsenok-gruzii-oprovergli-informatsiyu-278360007.html

Дата ЕНЭ неизвестна: в центре экзаменов и оценок Грузии опровергли информацию

Дата ЕНЭ неизвестна: в центре экзаменов и оценок Грузии опровергли информацию

Дата ЕНЭ будет опубликована на сайте до 20 июня, отмечают в центре 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T17:07+0400

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национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии опроверг информацию о том, что дата проведения Единых национальных экзаменов 2023 года известна, сообщает пресс-служба центра. В соцсети распространилась информация о проведении вступительных экзаменов. Центр экзаменов опроверг ее и еще раз призвал абитуриентов не следовать неточной информации, а руководствоваться только данными официального сайта www.naec.ge.Школьников в Грузии будут оценивать по-новому >> По информации центра, дата ЕНЭ будет опубликована на сайте до 20 июня. Здесь же можно будет получить информацию о расписании экзаменов, экзаменационных карточках и других важных деталях. Регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ) 2023 года в Грузии стартовала 2 марта. Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена:Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, общество, грузия, новости