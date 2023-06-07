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Федерация футбола Грузии открыла академию в Кутаиси
Федерация футбола Грузии открыла академию в Кутаиси
Согласно проекту на участке были обустроены два поля с искусственным и два с естественным покрытием 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил новую академию Федерации футбола Грузии в Кутаиси (регион Имерети), сообщает пресс-служба администрации правительства. Проект академии реализован при финансовой поддержке Федерации футбола, программы FORWARD ФИФА и HatTrick УЕФА. Строительство академии началось в конце 2020 года. На строительство потратили до 10 миллионов лари (3,8 млн долларов). Согласно проекту на участке были обустроены два поля с искусственным и два с естественным покрытием. Все четыре поля оборудованы системой освещения, а на двух полях установлены трибуны для болельщиков. На территории академии также был построен жилой корпус, где есть раздевалки, столовая, конференц-залы и тренажерные залы, а также административные помещения. Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии &gt;&gt;Стадионы будут использоваться командами до 14 и до 15 лет Имеретинской академии Федерации футбола Грузии. Помимо воспитанников академии, местные футбольные школы, а также любительские и женские команды смогут использовать комплекс бесплатно. Земля под строительство академии была передана Федерации футбола Грузии от Национального агентство по управлению госимуществом Министерства экономики с обязательством обустройства футбольной инфраструктуры. Кутаисская футбольная академия – уже пятая, реализованная Федерацией футбола в рамках проекта. Помимо Кутаиси, футбольные академии были построены в Лагодехи (Кахети), Рустави (Квемо Картли), Амбролаури (Рача-Лечхуми-квемо Сванети) и Рухи (Самегрело-Земо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, спорт, новости, кутаиси, имерети, ираклий гарибашвили, фифа, уефа, футбол
грузия, спорт, новости, кутаиси, имерети, ираклий гарибашвили, фифа, уефа, футбол

Федерация футбола Грузии открыла академию в Кутаиси

07:32 07.06.2023
© Government of GeorgiaАкадемия Федерации футбола Грузии в Кутаиси
Академия Федерации футбола Грузии в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
© Government of Georgia
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Согласно проекту на участке были обустроены два поля с искусственным и два с естественным покрытием
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил новую академию Федерации футбола Грузии в Кутаиси (регион Имерети), сообщает пресс-служба администрации правительства.
Проект академии реализован при финансовой поддержке Федерации футбола, программы FORWARD ФИФА и HatTrick УЕФА. Строительство академии началось в конце 2020 года. На строительство потратили до 10 миллионов лари (3,8 млн долларов).
Согласно проекту на участке были обустроены два поля с искусственным и два с естественным покрытием. Все четыре поля оборудованы системой освещения, а на двух полях установлены трибуны для болельщиков.
На территории академии также был построен жилой корпус, где есть раздевалки, столовая, конференц-залы и тренажерные залы, а также административные помещения.
Туринский "Ювентус" открыл футбольную академию на западе Грузии >>
Стадионы будут использоваться командами до 14 и до 15 лет Имеретинской академии Федерации футбола Грузии. Помимо воспитанников академии, местные футбольные школы, а также любительские и женские команды смогут использовать комплекс бесплатно.
Земля под строительство академии была передана Федерации футбола Грузии от Национального агентство по управлению госимуществом Министерства экономики с обязательством обустройства футбольной инфраструктуры.
Кутаисская футбольная академия – уже пятая, реализованная Федерацией футбола в рамках проекта. Помимо Кутаиси, футбольные академии были построены в Лагодехи (Кахети), Рустави (Квемо Картли), Амбролаури (Рача-Лечхуми-квемо Сванети) и Рухи (Самегрело-Земо Сванети).
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