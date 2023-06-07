https://sputnik-georgia.ru/20230607/festival-ulichnoy-edy-gemo-fest-proydet-v-kutaisi-278360926.html

Фестиваль уличной еды "Гемо-фест" пройдет в Кутаиси

Фестиваль уличной еды "Гемо-фест" пройдет в Кутаиси

Участники фестиваля представят как традиционные, так и редкие, менее известные кулинарные изыски 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T19:22+0400

2023-06-07T19:22+0400

2023-06-07T19:22+0400

фестиваль уличной еды

грузия

новости

общество

кутаиси

имерети

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо-фест" после Рачи и Сванети пройдет в городе Кутаиси (регион Имерети) 17-18 июня, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. "Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель мероприятия – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, а также создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта >>Третий по счету фестиваль состоится в сквере имени Верико Анджапаридзе. Посетители фестиваля смогут попробовать лучшие имеретинские блюда, каждое из которых имеет свою уникальную историю. Участники представят как традиционные, так и редкие, менее известные кулинарные изыски.Фестиваль поможет популяризовать местную кухню в регионах, поможет семьям-производителям, а также будет способствовать росту туризма – числу внутренних и международных путешественников. Участников гастрофестиваля выберут опытные шеф-повара и проведут им мастер-классы. Фестиваль будет включать и интересную музыкальную программу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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фестиваль уличной еды, грузия, новости, общество, кутаиси, имерети