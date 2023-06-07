https://sputnik-georgia.ru/20230607/gruziya-i-turkmenistan-opredelili-prioritetnye-voprosy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-278350358.html

Грузия и Туркменистан определили приоритетные вопросы экономического сотрудничества

Грузия и Туркменистан определили приоритетные вопросы экономического сотрудничества

Среди приоритетных направлений – сферы энергетики, транспорта и сельского хозяйства 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T13:01+0400

2023-06-07T13:01+0400

2023-06-07T13:01+0400

экономика

грузия

новости

туркменистан

леван давиташвили

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23715/58/237155846_0:40:1589:933_1920x0_80_0_0_6deca74e48824295010a94efa654da0a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенч Гочмоллаев подписали протокол заседания IV межправительственной экономической комиссии между двумя странами – в нем стороны определили приоритетные экономические вопросы, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Среди приоритетных направлений усиления сотрудничества стороны определили сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства и т. д. Также, по его словам, были составлены конкретные планы энергетического сотрудничества между странами. В текущем году рабочие группы двух стран будут работать над тем, чтобы эти договоренности отразились в конкретные результаты.Кроме того, на заседании комиссии была выражена заинтересованность в сотрудничестве в развитии цифрового коридора, а также в направлении туризма, двусторонней торговли и сельского хозяйства. На заседании Давиташвили пригласил главу туркменской делегации на Тбилисский форум Шелкового пути, который состоится в октябре 2023 года. Он выразил надежду, что делегация Туркменистана будет представлена ​​на форуме на высоком уровне. Визит туркменской делегации начался в Тбилиси 5 июня. Гочмоллаев встретился с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили – стороны обсудили шаги, необходимые для увеличения двустороннего торгового оборота между странами. Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли >>Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2022 году составил 186,6 миллиона долларов, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

туркменистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, туркменистан, леван давиташвили, ираклий гарибашвили