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Грузия и Туркменистан определили приоритетные вопросы экономического сотрудничества
Грузия и Туркменистан определили приоритетные вопросы экономического сотрудничества
Среди приоритетных направлений – сферы энергетики, транспорта и сельского хозяйства 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T13:01+0400
2023-06-07T13:01+0400
2023-06-07T13:01+0400
экономика
грузия
новости
туркменистан
леван давиташвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенч Гочмоллаев подписали протокол заседания IV межправительственной экономической комиссии между двумя странами – в нем стороны определили приоритетные экономические вопросы, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Среди приоритетных направлений усиления сотрудничества стороны определили сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства и т. д. Также, по его словам, были составлены конкретные планы энергетического сотрудничества между странами. В текущем году рабочие группы двух стран будут работать над тем, чтобы эти договоренности отразились в конкретные результаты.Кроме того, на заседании комиссии была выражена заинтересованность в сотрудничестве в развитии цифрового коридора, а также в направлении туризма, двусторонней торговли и сельского хозяйства. На заседании Давиташвили пригласил главу туркменской делегации на Тбилисский форум Шелкового пути, который состоится в октябре 2023 года. Он выразил надежду, что делегация Туркменистана будет представлена на форуме на высоком уровне. Визит туркменской делегации начался в Тбилиси 5 июня. Гочмоллаев встретился с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили – стороны обсудили шаги, необходимые для увеличения двустороннего торгового оборота между странами. Грузия и Туркменистан обсудили шаги для роста двусторонней торговли >>Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2022 году составил 186,6 миллиона долларов, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, туркменистан, леван давиташвили, ираклий гарибашвили
экономика, грузия, новости, туркменистан, леван давиташвили, ираклий гарибашвили
Грузия и Туркменистан определили приоритетные вопросы экономического сотрудничества
Среди приоритетных направлений – сферы энергетики, транспорта и сельского хозяйства
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Бегенч Гочмоллаев подписали протокол заседания IV межправительственной экономической комиссии между двумя странами – в нем стороны определили приоритетные экономические вопросы, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
Среди приоритетных направлений усиления сотрудничества стороны определили сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства и т. д.
"Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере транспорта – речь идет об увеличении объемов минеральных удобрений и нефтепродуктов, которые транспортируются в Грузию по Срединному коридору из Туркменистана", – заявил Давиташвили.
Также, по его словам, были составлены конкретные планы энергетического сотрудничества между странами. В текущем году рабочие группы двух стран будут работать над тем, чтобы эти договоренности отразились в конкретные результаты.
Кроме того, на заседании комиссии была выражена заинтересованность в сотрудничестве в развитии цифрового коридора, а также в направлении туризма, двусторонней торговли и сельского хозяйства.
На заседании Давиташвили пригласил главу туркменской делегации на Тбилисский форум Шелкового пути, который состоится в октябре 2023 года. Он выразил надежду, что делегация Туркменистана будет представлена на форуме на высоком уровне.
Визит туркменской делегации начался в Тбилиси 5 июня. Гочмоллаев встретился с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили – стороны обсудили шаги, необходимые для увеличения двустороннего торгового оборота между странами.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в 2022 году составил 186,6 миллиона долларов, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году.