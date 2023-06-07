https://sputnik-georgia.ru/20230607/natsbank-gruzii-razrabotal-dlya-bankov-rukovodstvo-po-finansovomu-autsorsingu-278341226.html
Нацбанк Грузии разработал для банков руководство по финансовому аутсорсингу
Нацбанк Грузии разработал для банков руководство по финансовому аутсорсингу
Руководство важно для того, чтобы финансовые организации могли обеспечить устойчивость операций и кибербезопасность 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T09:01+0400
2023-06-07T09:01+0400
2023-06-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии в рамках стратегии надзора на фоне активного освоения финансовыми организациями облачных ресурсов разработал специальное руководство для микробанков и коммерческих банков по использованию облачного аутсорсинга. Облачный аутсорсинг – это процесс, посредством которого специализированные облачные продукты и услуги, а также их развертывание и обслуживание передаются на аутсоринг (разработку и обслуживание) другим специализированным компаниям. По данным Нацбанка, руководство важно для того, чтобы у финансовых организаций были бы реализованы соответствующие процессы и механизмы, которые обеспечат устойчивость операций и кибербезопасность. В Грузии появился первый цифровой банк >>Руководство представляет из себя превенционный механизм, который требует чтобы необходимость использования облачного аутсорсинга основывалась на стратегической необходимости, при ее использовании оценивались риски, кибер- и информационная безопасность предоставляющего услуги и у банков была бы стратегия выхода из облачного аутсорсинга. Все требования руководства основаны на методологии международных организаций и их рекомендаций. В данный момент руководство, разработанное Нацбанком – открытый документ, по которому регулятор готов сотрудничать с различными заинтересованными лицами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, национальный банк грузии
новости, грузия, экономика, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии разработал для банков руководство по финансовому аутсорсингу
Руководство важно для того, чтобы финансовые организации могли обеспечить устойчивость операций и кибербезопасность
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии в рамках стратегии надзора на фоне активного освоения финансовыми организациями облачных ресурсов разработал специальное руководство для микробанков и коммерческих банков по использованию облачного аутсорсинга.
Облачный аутсорсинг – это процесс, посредством которого специализированные облачные продукты и услуги, а также их развертывание и обслуживание передаются на аутсоринг (разработку и обслуживание) другим специализированным компаниям.
По данным Нацбанка, руководство важно для того, чтобы у финансовых организаций были бы реализованы соответствующие процессы и механизмы, которые обеспечат устойчивость операций и кибербезопасность.
Руководство представляет из себя превенционный механизм, который требует чтобы необходимость использования облачного аутсорсинга основывалась на стратегической необходимости, при ее использовании оценивались риски, кибер- и информационная безопасность предоставляющего услуги и у банков была бы стратегия выхода из облачного аутсорсинга.
Все требования руководства основаны на методологии международных организаций и их рекомендаций.
В данный момент руководство, разработанное Нацбанком – открытый документ, по которому регулятор готов сотрудничать с различными заинтересованными лицами.