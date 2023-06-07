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Победа над "Мечтой" возможна только без "Нацдвижения" – Джапаридзе
Победа над "Мечтой" возможна только без "Нацдвижения" – Джапаридзе
"Лело для Грузии" будет поддерживать создание объединения проевропейских партий 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T11:38+0400
2023-06-07T11:38+0400
2023-06-07T11:38+0400
политика
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леван хабеишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ключ к поражению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах – в создании нового центра притяжения без крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридже. Председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили на днях заявил, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. Как отметил политик, его команда будет поддерживать создание объединения проевропейских партий."Пусть "Нацдвижение" будет работать над своим электоратом, это их проблема. Объединение, которое мы намерены поддерживать, будет без "Нацдвижения" и будет направлено на то, чтобы заменить эту власть демократическим коалиционным правительством", – отметил Джапаридзе. Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта
Победа над "Мечтой" возможна только без "Нацдвижения" – Джапаридзе
"Лело для Грузии" будет поддерживать создание объединения проевропейских партий
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ключ к поражению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах – в создании нового центра притяжения без крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридже.
Председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили на днях заявил, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.
"Наша задача четкая: создать альтернативный центр притяжения, сломать эту биполярность. Ключ в том, чтобы создать такое объединение, в котором не будет участвовать "Национальное движение". Создание такого союза – это ключ к поражению "Грузинской мечты", – заявил Джапаридзе.
Как отметил политик, его команда будет поддерживать создание объединения проевропейских партий.
"Пусть "Нацдвижение" будет работать над своим электоратом, это их проблема. Объединение, которое мы намерены поддерживать, будет без "Нацдвижения" и будет направлено на то, чтобы заменить эту власть демократическим коалиционным правительством", – отметил Джапаридзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.